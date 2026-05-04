У Великобритании не будет денег на закупку новых вооружений до 2030 года, заявил The Times экс-глава объединенного командования ВС, соавтор стратегического оборонного обзора британского правительства генерал Ричард Бэрронс.

Военный считает, что британское Минобороны неспособно профинансировать 80% будущих боевых возможностей, в том числе беспилотники и другие системы на основе технологий ИИ.

По словам генерала, военное ведомство страны «откатило назад» с момента публикации оборонного обзора летом 2025 года. Бэрронс предупредил, что отсутствие необходимого финансирования «обескровливает» британскую промышленную базу и вынуждает оборонные компании больше ориентироваться на экспорт и переводить производство за границу.

В итоге, когда британскому Минобороны понадобится продукция этих компаний, придется, во-первых, встать в очередь за теми, кто успел раньше заключить контракты на закупки, а во-вторых, возможно, еще и ждать поставок из-за рубежа, предостерег Бэрронс.

Он полагает, что у британской армии «едва хватает» денег на обычные пилотируемые боевые машины, такие как танки, вертолеты и артиллерия. Но нет средств на одноразовые, в значительной степени автономные системы, такие как барражирующие боеприпасы в виде дронов-камикадзе или другие системы на основе искусственного интеллекта.

Как пишет The Times, начальник Генштаба генерал Роланд Уокер является приверженцем концепции «20—40—40», согласно которой 20% будущих боевых возможностей армии обеспечит техника на основе традиционных платформ, 40% — недорогое функциональное оборудование на беспилотных платформах и еще 40% — одноразовые вооружения вроде тех же дронов-камикадзе.

По мнению Бэрронса, Минобороны не находит денег именно на те вооружения, которые в этой концепции представляют 80% будущих боевых возможностей.

Стармера обвинили в «разрушительной самоуспокоенности»

В июне 2025 года британский премьер Кир Стармер, комментируя новую стратегию обороны, заявил, что страна тем самым переходит «в состояние готовности к войне».

«Когда нам напрямую угрожают государства, обладающие передовыми вооруженными силами, самый эффективный способ сдержать их — это быть готовыми и показывать, что мы готовы обеспечить мир с помощью силы», — сказал он.

Обзор оборонной стратегии он охарактеризовал как «план, который сделает Великобританию безопаснее и сильнее, нацией с самыми передовыми возможностями, оснащенной на десятилетия вперед».

Однако правительство пока так и не представило план расходов на оборону, поясняет The Times. Это вызвало критику со стороны не только генерала Бэрронса, но и других соавторов стратегии. В частности, бывший генсек НАТО Джордж Робертсон обвинил Стармера в «разрушительной самоуспокоенности».

«Мы недостаточно подготовлены. Мы недостаточно застрахованы. Мы подвергаемся атакам. Мы не находимся в безопасности. Национальная безопасность и защита Великобритании находятся под угрозой», — заявил он в середине апреля.

Стармер, выступая в палате общин, выразил несогласие с комментариями Робертсона. Среди прочего премьер напомнил, что в июне прошлого года на саммите НАТО обязался увеличить основные расходы на оборону до 3,5%.

«Мы ввели самое значительное и устойчивое увеличение расходов на оборону со времен холодной войны. Это означает, что за время работы нынешнего состава парламента мы потратим 270 миллиардов фунтов стерлингов. Это рекордные суммы», — заявил глава кабинета.

Объясняя, почему еще не представлен план финансирования того, что прописано в оборонной стратегии на 10 лет, Стармер заявил, что «нужно все сделать правильно» и не повторять прежних ошибок с недостаточно качественными расчетами, когда потом невозможно выполнить обязательства.