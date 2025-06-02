Великобритания переходит в режим «готовности к войне», заявил 2 июня премьер-министр Кир Стармер. Королевство намерено выстраивать политику в рамках новой оборонной стратегии — к 2027 году военные расходы увеличат до 2,5% ВВП. По мнению сенатора Алексея Пушкова, Британия планирует долгую «ледяную войну» с Россией. Что говорят британские власти, и как на это реагируют в РФ — в материале RTVI.

О чем новая оборонная стратегия Британии

Власти Великобритании приняли новую оборонную стратегию. Она подразумевает увеличение расходов на армию и подготовку к войне, заявил на пресс-конференции в Глазго премьер-министр Соединенного королевства Кир Стармер. Трансляцию выступления вел телеканал Sky News.

«Мы переходим к состоянию готовности к войне, что станет главной целью наших вооруженных сил. Когда нам напрямую угрожают государства, обладающие передовыми вооруженными силами, самый эффективный способ их сдерживания — быть готовыми и показывать, что мы готовы обеспечить мир с помощью силы», — заявил Стармер.

Правительство королевства готовится опубликовать стратегический оборонный обзор. В документе закрепят курс на увеличение военных расходов к 2027 году до 2,5% ВВП. Предыдущий обзор публиковали в 2021 году, пересмотреть его решили после начала полномасштабного военного конфликта на Украине.

В тексте документа закрепят рекомендации по оборонной политике: британские власти решат, как будут действовать в ситуации с украинским конфликтом, как модернизировать вооруженные силы и что делать с собственной ядерной доктриной.

Бывший министр обороны Британии Грант Шаппс заявил, что Стармер действует слишком медленно, а планы нарастить оборонные расходы до 2,5% ВВП не отвечают сложившимся реалиям. По мнению экс-главы минобороны, на содержание армии следует тратить не менее 4,5%. Он добавил, что это «уровень, на котором мы были во время холодной войны».

«Помните, во время холодной войны США полностью поддерживали нас <…>. В настоящее время с президентом [США Дональдом] Трампом ситуация определенно менее безопасна», — пожаловался Шаппс.

Как ожидается, правительство Великобритании объявит Россию «насущной угрозой», сообщили журналисты The Guardian.

Как выяснили источники The Times, британские власти планируют расширить собственный ядерный потенциал. В кабмине начали переговоры о покупке истребителей F-35 у США: эти самолеты способны нести ядерные бомбы.

Источники агентства Bloomberg уточнили, что Великобритания построит больше ударных подводных лодок в качестве «послания Москве».

«Правительство премьер-министра Кира Стармера объявит о планах потратить 15 миллиардов фунтов стерлингов ($20 млрд) на программу по созданию боеголовок и постройку до 12 новых подводных лодок в рамках программы AUKUS, которую реализует совместно с США и Австралией», — отметили авторы статьи.

Что говорят в России

В Британии планируют «долгую ледяную войну» с Россией, написал в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. По его словам, разницы между лейбористами и консерваторами в этом вопросе нет.

«При этом, как бы Британия ни тужилась, на уровень «большой геополитической тройки» — США, России и Китая — ей никак не выйти», — считает Пушков.

Комментируя планы британского правительства построить 12 подлодок с ядерным оружием, сенатор отметил: они имеют не больше смысла, «чем нынешние четыре полуржавых, из которых две находятся в постоянном ремонте».

«Однако они очень нужны премьеру Стармеру, чтобы отчитаться перед приведшим его к власти «коллективным Соросом», британской военной бюрократии, милитаристским кругам и ВПК, особенно американскому, который будет поставлять МБРЛ для этих подлодок», — полагает Алексей Пушков.

Россия слышит угрозы со стороны стран НАТО, в том числе и от Великобритании, заявил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Он напомнил, что Североатлантический альянс всегда считал РФ своим врагом, а попытки Запада во всем обвинить Россию, по его мнению, связаны с необходимостью «оправдывать свои затраты, эту политику русофобскую партии войны, которой они придерживаются».

«Наша военная доктрина — оборонительная. Все построено исходя из этого. Мы слышим и видим угрозу, мы в любом случае готовы отражать любое нападение и эскалацию против нас», — отметил парламентарий.

В России не раз подчеркивали, что не собираются «нападать» на страны НАТО. Президент Владимир Путин в декабре 2023 года заявлял: тему «российской угрозы» раскручивают США, опасаясь утратить статус «хозяина» в Старом свете.

«Да зачем нам эти страны НАТО? Они нам не нужны — никогда не были нужны и сейчас не нужны, и в будущем нужны не будут <…> А для чего [США] так говорят? Чтобы побудить их деньги платить, вот для чего», — говорил российский лидер.