Служба внешней разведки (СВР) России обвинила руководство Евросоюза в том, что оно «агрессивно взялось за выдавливание из Армении» Русской православной церкви (РПЦ). Полный разрыв религиозно-духовных связей с Москвой выдвигается перед Ереваном как обязательное условие евроинтеграции, утверждает разведка.

Давление на Армению оказывает, в частности, учрежденная в апреле Партнерская миссия ЕС в республике, говорится в сообщении.

Там указано, что в рамках «злобной атаки на русское православие» местную епархию РПЦ пытаются лишить прав пользоваться церковной недвижимостью и пытаются блокировать ее диалог с другими религиозными структурами Армении, прежде всего с Армянской апостольской церковью (ААЦ).

В качестве примера СВР привела обвинения, прозвучавшие в мае в адрес иерея РПЦ Тимофея Казаряна, который служит при российской 102-й военной базе в Гюмри.

Тогда две действующие в Армении неправительственные организации заявили, что священник якобы ведет антигосударственную пропаганду, а сама база якобы используется «для оказания прямого давления на избирательные процессы в Армении».

Возмутившись тем, что «скромного священника» заподозрили «ни много ни мало во вмешательстве в предстоящие 7 июня парламентские выборы», в СВР заявили, что подобные действия могут продолжиться.

«По имеющимся у СВР данным, в настоящий момент так называемые европейские партнеры фабрикуют компромат в отношении других представителей Еревано-Армянской епархии РПЦ с тем, чтобы побудить армянские власти открыть на нее масштабные гонения», — сказано в релизе.

В разведслужбе подчеркнули, что взаимоотношения Армении и России имеют значительно более долгую историю, чем сам Евросоюз. В заголовке своей публикации пресс-бюро СВР назвало европейских деятелей «евроантихристами».

В конце мая первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил, что власти Армении пытаются сломать многовековую связь российского и армянского народов, когда убеждают своих граждан в правильности разворота в сторону Евросоюза.

Российский депутат подчеркнул, что все это сопровождается масштабными репрессиями против оппозиции и ААЦ. Он заявил, что под под уголовным преследованием находятся четыре архиепископа, а крупнейший армянский бизнесмен Самвел Карапетян — под домашним арестом.

Ранее в беседе с RTVI он предположил, что премьера Армении Никола Пашиняна лично «не устраивает» история его страны и народа.