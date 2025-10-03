Суд в Ереване вынес приговор главе Ширакской епархии Армянской апостольской церкви (ААЦ), архиепископу Микаэлю Аджапахяну. Как сообщает News.am, его приговорили к двум годам лишения свободы по обвинению в публичных призывах к захвату власти.

Государственный обвинитель требовал для архиепископа более строгого наказания — 2,5 года заключения.

Согласно материалам дела, архиепископ, используя свой духовный сан и авторитет, выражал несогласие с внутренним и внешним политическими курсами правительства Армении и публично призывал к насильственному изменению власти.

Аджапахян на протяжении всего процесса называл предъявленные обвинения сфабрикованными, а его защита настаивала на политически мотивированном характере преследования. После оглашения приговора адвокаты архиепископа заявили о намерении обжаловать решение суда.

Задержание и арест Аджапахяна

Генпрокуратура Армении завела уголовное дело против архиепископа Аджапахяна по статье о публичных призывах к насильственному захвату власти с использованием СМИ и интернета 26 июня. Уже на следующий день правоохранители предприняли попытку задержания духовного лица, однако при столкновении с силовиками священники оказали сопротивление.

Сам архиепископ заявил о готовности сотрудничать со следствием, подчеркнув отсутствие намерения скрываться от правосудия, и самостоятельно прибыл в здание Следственного комитета. Несмотря на это, 28 июня суд принял решение о заключении Аджапахяна под стражу.

Президент Армении заявил, что Церковь начала войну против правительства

Противостояние Пашиняна и Армянской церкви

Конфликт между правительством Армении и Армянской Апостольской Церковью имеет глубокие корни. Еще в 2020 году католикос всех армян Гарегин II призвал премьер-министра Никола Пашиняна уйти в отставку после поражения во Второй карабахской войне, а в 2023 году охарактеризовал ситуацию в стране как «опасную и тревожную».

В апреле 2024 года объявление о начале делимитации границы с Азербайджаном и передаче четырех приграничных сел спровоцировало возникновение протестного движения «Тавуш во имя родины», которое возглавил архиепископ Баграт (Вазген Галстанян).

«Антихрист и собакоед»: как развивается конфликт Пашиняна и Армянской церкви

Весной 2025 года конфронтация достигла пика. Пашинян заявил, что большинство храмов «используются как чуланы», обвинил Гарегина II в нарушении обета безбрачия и потребовал его отставки. Супруга премьера Анна Акопян назвала католикоса «главным духовным мафиози страны».

В защиту Церкви выступил миллиардер Самвел Карапетян, впоследствии арестованный за призывы к захвату власти. Под стражу также были взяты архиепископы Баграт и Микаэл Аджапахян.

После этого Пашинян заявил о предотвращении «масштабного плана криминального олигархического духовенства по захвату власти» и пообещал лично возглавить процесс «освобождения Церкви».