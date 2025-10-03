Суд в Ереване вынес приговор главе Ширакской епархии Армянской апостольской церкви (ААЦ), архиепископу Микаэлю Аджапахяну. Как сообщает News.am, его приговорили к двум годам лишения свободы по обвинению в публичных призывах к захвату власти.

Государственный обвинитель требовал для архиепископа более строгого наказания — 2,5 года заключения.

Согласно материалам дела, архиепископ, используя свой духовный сан и авторитет, выражал несогласие с внутренним и внешним политическими курсами правительства Армении и публично призывал к насильственному изменению власти.

Аджапахян на протяжении всего процесса называл предъявленные обвинения сфабрикованными, а его защита настаивала на политически мотивированном характере преследования. После оглашения приговора адвокаты архиепископа заявили о намерении обжаловать решение суда.

Задержание и арест Аджапахяна

Генпрокуратура Армении завела уголовное дело против архиепископа Аджапахяна по статье о публичных призывах к насильственному захвату власти с использованием СМИ и интернета 26 июня. Уже на следующий день правоохранители предприняли попытку задержания духовного лица, однако при столкновении с силовиками священники оказали сопротивление.

Сам архиепископ заявил о готовности сотрудничать со следствием, подчеркнув отсутствие намерения скрываться от правосудия, и самостоятельно прибыл в здание Следственного комитета. Несмотря на это, 28 июня суд принял решение о заключении Аджапахяна под стражу.

Противостояние Пашиняна и Армянской церкви

Конфликт между правительством Армении и Армянской Апостольской Церковью имеет глубокие корни. Еще в 2020 году католикос всех армян Гарегин II призвал премьер-министра Никола Пашиняна уйти в отставку после поражения во Второй карабахской войне, а в 2023 году охарактеризовал ситуацию в стране как «опасную и тревожную».

В апреле 2024 года объявление о начале делимитации границы с Азербайджаном и передаче четырех приграничных сел спровоцировало возникновение протестного движения «Тавуш во имя родины», которое возглавил архиепископ Баграт (Вазген Галстанян).

Весной 2025 года конфронтация достигла пика. Пашинян заявил, что большинство храмов «используются как чуланы», обвинил Гарегина II в нарушении обета безбрачия и потребовал его отставки. Супруга премьера Анна Акопян назвала католикоса «главным духовным мафиози страны».

В защиту Церкви выступил миллиардер Самвел Карапетян, впоследствии арестованный за призывы к захвату власти. Под стражу также были взяты архиепископы Баграт и Микаэл Аджапахян.

После этого Пашинян заявил о предотвращении «масштабного плана криминального олигархического духовенства по захвату власти» и пообещал лично возглавить процесс «освобождения Церкви».