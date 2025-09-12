Армянская апостольская церковь (ААЦ) сама инициировала противостояние с правительством. Такое мнение президент Армении Ваагн Хачатурян высказал в специальном интервью RTVI.

«По крайней мере, войну открыл не [премьер-министр] Никол Пашинян, а Церковь. <…> Когда Церковь выступает за отстранение премьер-министра (2020 год) — это начало. После этого, когда церковный служитель в прошлом году официально объявляет войну правительству, что это означает? Кто начал? Надо задуматься над этим, почему они начали, какие у них цели были», — заявил Хачатурян.

Он отметил, что по законам республики «Церковь и государство разделены». При этом церковные служители могут оставить свою службу и, «как простые граждане Республики Армения», заниматься политикой.

«Я думаю, что у Церкви очень много работы, очень много дел, очень много того, что надо делать среди населения Армении, которое живет в таких тяжелых условиях (я имею в виду в психологическом смысле) после такой войны, после таких сотрясений», — продолжил Хачатурян.

Однако вместо этого ААЦ решила заниматься политикой, подчеркнул президент.

«Зачем вам (Церкви. — прим. RTVI) интересно, кто будет правителем государства или премьер-министром? Зачем вам это, можете вы мне сказать? Мне тоже незачем [думать о том], кто католикос, если, конечно, он тоже будет работать на основании тех законодательных актов, которыми руководствуется наша Апостольская церковь», — сказал Хачатурян.

Президент Армении также назвал Пашиняна верующим человеком и добавил, что «в реальности он правильно поступает».

Пашинян против Гарегина

В 2020 году предстоятель ААЦ, католикос всех армян Гарегин II призвал Пашиняна уйти в отставку на фоне поражения во Второй карабахской войне. В 2023 году Гарегин II назвал свой призыв к Пашиняну бессрочным, а ситуацию в стране — «опасной и тревожной».

В апреле 2024 года Пашинян объявил о начале делимитации границы с Азербайджаном и передаче Баку четырех сел в Тавушской области. В связи с этим возникло протестное движение «Тавуш во имя родины» (позднее переименовано в «Священную борьбу»), которое возглавил местный архиепископ Баграт (Вазген Галстанян). Он стал требовать отставки Пашиняна.

Конфликт между премьером и Церковью обострился весной 2025 года. Пашинян заявил, что большинство храмов в стране используются как чуланы и завалены мусором, обвинил Гарегина II в нарушении обета безбрачия и потребовал его отставки. Жена главы правительства Анна Акопян назвала католикоса «главным духовным мафиози страны», а его сторонников — «чернорясыми маньяками».

В защиту ААЦ выступил глава ГК «Ташир», миллиардер Самвел Карапетян. Он был арестован по обвинению в публичных призывах к захвату власти. Также были отправлены под стражу два архиепископа: Баграт и глава Ширакской епархии Микаэл Аджапахян. Пашинян утверждал, что предотвращен масштабный и зловещий план криминального олигархического духовенства по дестабилизации и захвату власти.

Позже он заявил, что ААЦ захвачена антихристианской и антигосударственной группировкой. Премьер-министр пообещал лично руководить освобождением Церкви.