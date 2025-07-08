Армянскую апостольскую церковь захватила «антихристианская, распутная, антинациональная и антигосударственная группа», заявил премьер-министр страны Никол Пашинян. По словам главы правительства, он лично займется ее освобождением. Отношения между ААЦ и правительством Армении обострились после заявлений Пашиняна о принадлежности Карабаха Азербайджану. Подробнее о конфликте — в материале RTVI.

Пашинян против «антихриста»

Премьер-министр, высказываясь о конфликте с руководством Армянской апостольской церкви, обвинил высокопоставленных священников в «отсутствии связи и отношений» с Иисусом Христом и его учением.

Как отметил Пашинян, духовный и административный центр ААЦ «захвачен антихристианской, распутной, антинациональной, антигосударственной группировкой и должен быть освобожден».

«Дом Иисуса Христа занимает антихрист и собакоед <…> Я буду руководить этим освобождением», — написал премьер-министр в телеграм-канале.

В отсутствии связей с Христом Пашинян обвинил главу движения «Священная борьба», архиепископа ААЦ Баграта Галстаняна и руководителя Ширакской епархии Армянской апостольской церкви Михаэля Аджапахяна. В конце июня суд арестовал обоих: их обвинили в призывах к захвату власти.

Премьер отметил, что, если верховный патриарх и Католикос всех армян Гарегин II считает эти аресты противоправными, то он якобы разделяет планы по совершению военного переворота и созданию «хаоса в стране».

Пашинян добавил, что духовенство не вправе закрывать двери перед правоохранителями.

Давний конфликт

Пашинян уже несколько лет конфликтует с руководством ААЦ, однако обострение произошло весной 2025 года.

29 мая премьер-министр Армении заявил, что большинство церквей страны якобы завалены мусором, и используют их как чуланы. Пашиняна поддержала супруга, Анна Акопян. На следующий день она раскритиковала Армянскую апостольскую церковь, а Гарегина II назвала «главным духовным мафиози страны». Сторонников Католикоса первая Акопян назвала «чернорясыми маньяками».

Руководство ААЦ обвинило Пашиняна в «постыдной кампании» против духовенства и Церкви, после чего обратилось к «компетентным государственным органам» за помощью. Премьер-министр 9 июня заявил, что глава Армянской апостольской церкви якобы нарушил целибат, в связи с чем призвал отправить его в отставку.

«Ослабляют дух нации»

Представители ААЦ ответили, что Пашинян ставит собственную персону «выше закона», а его «враждебная по отношению к церкви позиция» продиктована политическими целями. В Армянской апостольской церкви отметили, что премьер-министр пытается разрушить авторитет ААЦ и ее духовенства.

«Подобные действия ведут к расколу общества, подрывают духовное единство, ослабляют дух нации и преданность родной стране, особенно в условиях стоящих перед нами серьезных испытаний», — подчеркнуло руководство церкви.

Заявления Пашиняна раскритиковали и в Союзе армян России. Там происходящее назвали маневром по отвлечению внимания от реальных вызовов, угроз и проблем.

Обострение ситуации

В конце июня армянский премьер повысил градус напряженности и пригласил Гарегина II и его пресс-секретаря на личную встречу, чтобы развеять слухи о своем обрезании, а также призвал ответить, нарушил ли тот обет безбрачия и есть ли у него ребенок.

24 июня премьер-министр заявил о якобы готовящемся захвате власти в Армении. По его словам, переворот пытались осуществить «мошенники». После этого СК республики задержал лидера «Священной борьбы» архиепископа Баграта Галстаняна и его сторонников по обвинению в подготовке терактов. В итоге суд арестовал его, а духовенство обвинило власти Армении в проведении антицерковной кампании.

«Потерял берега»

В поддержку ААЦ выступил российский бизнесмен армянского происхождения Самвел Карапетян. Предпринимателю принадлежит группа компаний «Ташир», владеющая компанией «Электрические сети Армении» (ЭСА).

Карапетян заявлял, что готов вмешаться в «кампанию против церкви по-своему», если политикам «ничего не удастся». В ответ правоохранительные органы Армении обвинили его в призывах к захвату власти, а Пашинян призвал национализировать ЭСА.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в беседе с RTVI заявил, что премьер-министр республики Никол Пашинян «потерял берега», а его политика уже вышла за пределы «понятия «внутренние дела».

«Это, безусловно, продолжение и развитие того курса, которым Никол Пашинян идет в течение уже достаточно долгого времени, пытаясь оторвать Армению от постсоветского пространства, от России, скомпрометировать все, связанное с Россией и всех связанных с Россией. Теперь еще и это», — отметил депутат.

26 июня Гепрокуратура республики возбудила против главы Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна уголовное дело. Его попытались задержать на следующий день, однако в результате столкновений сделать это не удалось.

Позже Архиепископ заявил, что скрываться не собирался, и сам отправился в СК. Суд арестовал его 28 июня.