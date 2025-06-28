Главу Ширакской епархии Армянской апостольской церкви (ААЦ) архиепископа Микаэла Аджапахяна арестовали на два месяца, его обвиняют в призывах к захвату власти. Это уже второй архиепископ, которого заключили под стражу за последние два дня.

Адвокат Ара Зограбян заявил, что Аджапахяну ограничили общение, разрешив общаться только с родственниками. Защита пообещала обжаловать решение суда, назвав его «юридическим безобразием».

Также Зограбян назвал судью предвзятым, добавив, что «состава преступления нет». Адвокат пообещал обнародовать запись с судебного заседания, чтобы «продемонстрировать происходящий судебный позор».

Архиепископа обвиняют в призывах к захвату власти, отказу от суверенитета, нарушению территориальной целостности и насильственному свержению конституционного строя. Он называет обвинения ложными.

27 июня силовики попытались задержать Аджапахяна в резиденции католикоса всех армян — Первопрестольном Святом Эчмиадзине, но им попытались помешать верующие. В результате произошла потасовка. Аджапахян вышел к правоохранителям и пообещал сам приехать к следователям. Позднее его защита заявила, что глава Ширакской епархии задержан.

Ранее был арестован другой архиепископ — лидер движения «Священная борьба» Баграт Галстанян. Его обвиняют в в терроризме, массовых беспорядках и попытке узурпации власти.

Аресты иерархов республики проходят на фоне конфликта премьер-министра Никола Пашиняна с ААЦ. Глава правительства республики ранее заявил, что в Армении предотвратили попытку госпереворота со стороны «криминального олигархического духовенства», упоминалось движение «Священная борьба».

До этого Пашинян обвинил главу ААЦ Гарегина II в нарушении обета безбрачия, потребовав от него оставить пост. В Армянской апостольской церкви заявили, что такие вопросы, решаются внутри Церкви «и не входят в сферу компетенции государственных и политических деятелей».

В спор вмешался российский миллиардер Самвел Карапетян: он выступил в защиту Церкви и осудил действия властей. 18 июня его арестовали, обвинив в призывах к захвату власти. Всего в Армении задержали более десяти человек по делу о попытке переворота. Проведено более 90 обысков, нашли оружие, боеприпасы и списки предполагаемых заговорщиков.