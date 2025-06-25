В Армении предотвращен «масштабный и зловещий план “криминального олигархического духовенства” по дестабилизации и захвату власти», заявил в своем телеграм-канале премьер страны Никол Пашинян. Он сослался на релиз национального Следственного комитета, который обвинил архиепископа Баграта Галстаняна в намерении совершить теракты и узурпировать власть силовым путем. Сам Галстанян задержан, у него и его сторонников проводятся обыски, сообщает Sputnik Армения.

По версии СК Армении, Галстанян планировал теракты с ноября 2024 года, после того, как летом ему не удалось добиться отставки Пашиняна в результате митингов и шествий оппозиции во главе с созданным им движением «Священная борьба».

Весной 2024 года архиепископ Баграт, который управлял Тавушской епархией Армянской апостольской церкви (ААЦ), возглавил протесты, начавшиеся в стране после того, как Ереван и Баку договорились делимитировать границу и в результате под контроль Азербайджана перешли четыре села в районе Тавушской области. Пашинян объяснял, что делимитация была необходима для избежания нового конфликта с соседним государством, однако протестующие требовали его отставки, обвиняя его в односторонней передаче территорий Азербайджану. Тогда оппозиционное движение «Тавуш во имя родины» выдвинуло Галстаняна на пост главы правительства, и тот попросил главу ААЦ Гарегина II отстранить его от служения из-за намерения баллотироваться.

Как считает следствие, осенью 2024 года Галстанян и его движение прекратили публичные мероприятия политического характера, после чего архиепископ «категорически исключил способ подготовки к выборам» и на встречах со своими сторонникам сообщил об изменении методологии с идеологической на силовую. В частности, он отказался от методов убеждения и пропаганды и заявил, что деятельность «Священной борьбы» и конечная цель движения «должны основываться <…> на взаимно согласованных действиях небольших ударных групп», сказано в сообщении.

«Для достижения этой цели <…> он приобрел необходимые средства и инструменты для совершения актов терроризма и захвата власти в составе группы, <…> тем самым подготовившись к узурпации власти. <…> В результате регулярных обсуждений <…> [Галстанян и его сторонники] решили сформировать 200—250 ударных групп, в состав которых войдут до 25 человек с военной подготовкой, <…> поставив перед каждой из них четкую задачу, которую последние должны выполнить любой ценой», — говорится в релизе СК Армении.

Следствие утверждает, что Галстанян и его сторонники планировали собрать митинг возле здания правительства в Ереване, чтобы отвлечь внимание, а в это время в разных местах страны были бы развернуты ударные группы, которые в течение 24-36 часов создали бы «неконтролируемые ситуации» в нескольких населенных пунктах. «Акты терроризма», которые они, по версии СК, планировали совершить, включали поджоги, подкопы автодорог и инсценировку «десятков автокатастроф на оживленных улицах», «взрывы с одновременным применением тысяч зажигательных устройств», обстрелы фасадов зданий, массовые отключения электричества и интернета и другие действия.

При этом ударные группы должны были максимально препятствовать госорганам и силам правопорядка в устранении последствий и тем самым дезорганизовать власти и принудить ее представителей к отставке.

Согласно релизу, с января 2025 года для этих целей были завербованы более 1000 человек, но начать реализацию планов не удалось, поскольку их раскрыли на этапе подготовки сотрудники Службы национальной безопасности (СНБ) Армении.

СК сообщил, что возбуждено уголовное дело, в рамках которого следствие даст «уголовно-правовую оценку действий всех участников преступной группы» и применит к ним «меры процессуального принуждения».

Обыски и задержание

Утром 25 июня силовики начали обыски в домах сторонников «Священной борьбы», в том числе в доме Баграта Галстаняна, сотрудники СНБ вынесли оттуда несколько пакетов и ящиков, а вскоре вывели самого Галстаняна и увезли на машине, пишет Sputnik Армения. Адвокату священнослужителя Ованнесу Худояну не разрешили присутствовать при обыске. Также обыски ведутся в домах членов оппозиционной партии «Дашнакцутюн».

Задержание Галстаняна произошло на фоне обострившегося конфликта между Николом Пашиняном и главой Армянской апостольской церкви Гарегином II. Накануне премьер пригласил Гарегина II и его пресс-секретаря на личную встречу, чтобы развеять слухи о своем обрезании, а также призвал ответить, нарушил ли тот обет безбрачия и есть ли у него ребенок.

Конфликт Пашиняна с ААЦ обострился в конце мая, когда политик раскритиковал состояние церквей в стране, сравнив их с «чуланом», где хранятся «цемент в мешках» и «ржавые куски арматуры». 23 июня Пашинян в очередной раз обратился к духовенству с требованием отставки Гарегина II. В рамках конфликта под арест по обвинению в призывах к захвату власти в Армении попал российский миллиардер армянского происхождения, основатель группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян, выступивший на стороне Армянской апостольской церкви.