Армянская оппозиция выдвинула лидера оппозиционного движения «Тавуш во имя родины» архиепископа Баграта Галстаняна на пост премьера республики. Об этом сообщает Sputnik Армения со ссылкой на заявление другого лидера «Тавуш во имя родины» востоковеда Гургена Меликяна.

«Мы на протяжении месяца проводили встречи и совещались. Встречались с представителями различных сфер, политических партий и общественных движений. Абсолютное большинство людей, с которыми мы общались, было единодушно в том, что кандидатом в премьеры должен стать Баграт Галстанян», — приводит его слова ТАСС.

Сам Галстанян, выступая на сцене, отметил, что никогда не претендовал «на должности и степени и не собирается этого делать и впредь». «Это движение — против лжи и во имя истины, с божьего благословения, привело нас к этому итогу и, я уверен, приведет и к следующему», — сказал он.

Галстанян уже обратился к католикосу Гарегину II с просьбой отстранить его от служения из-за намерения баллотироваться на пост главы кабмина.

«Учитывая ожидания широких кругов относительно моей кандидатуры, обсудил с Католикосом всех армян, и мы решили, что я не могу совмещать мою службу и премьерство», — пояснил он.

Архиепископ заявил, что готов принести эту жертву на алтарь родины. По словам лидера оппозиционного движения, его служба выше любой должности, но без отказа от нее в Армении ничего не изменится.

В середине апреля Ереван и Баку договорились делимитировать границу. В результате под контроль Азербайджана перешли четыре села в районе Тавушской области.

Действующий премьер министр Армении Никол Пашинян заявил о необходимости делимитации для избежания нового конфликта соседним государством. Это решение вызвало массовые протесты в Армении, они идут с начала мая. Протестующие выступают за импичмент Пашиняна, не соглашаясь с передачей сел Азербайджану.

После объявления об участии в выборах архиепископа, тот заявил, что собирается лично встретиться с премьер-министром. От также призвал своих сторонников с завтрашнего дня начать мирные акции неповиновения, если действующий глава кабмина не уйдет в отставку.

Вечером 26 мая Галстян и его сторонники направились к району правительственных дач. Протестующие утверждали, что Пашинян находится именно там, однако замглавы аппарата правительства Тарон Чахоян написал в Facebook (принадлежит Meta*), что премьер уехал в зону наводнения на севере страны. Он назвал архиепископа и поддерживающих его людей провокаторами.

* деятельность Meta по реализации продуктов Facebook и Instagram в России признана экстремистской и запрещена