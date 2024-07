Более 2,5 тыс. членов Гильдии киноактеров США (SAG-AFTRA) объявили о проведении с 26 июля забастовки против компаний, занимающихся созданием видеоигр. Об этом говорится в заявлении организации.

Забастовке предшествовало более полутора лет переговоров с разработчиками видеоигр, на которых стороны не достигли компромисса. Переговоры начались в октябре 2022 года, а в сентябре 2023-го гильдия впервые провела голосование по вопросу о забастовке, в пользу которой было подано 98,32% голосов.

Среди компаний, которые затронет забастовка, — Activision Productions Inc., Blindlight LLC, Disney Character Voices Inc., Electronic Arts Productions Inc., Formosa Interactive LLC, Insomniac Games Inc., Llama Productions LLC, Take 2 Productions Inc., VoiceWorks Productions Inc. и WB Games Inc.