Более 2,5 тыс. членов Гильдии киноактеров США (SAG-AFTRA) объявили о проведении с 26 июля забастовки против компаний, занимающихся созданием видеоигр. Об этом говорится в заявлении организации.

Забастовке предшествовало более полутора лет переговоров с разработчиками видеоигр, на которых стороны не достигли компромисса. Переговоры начались в октябре 2022 года, а в сентябре 2023-го гильдия впервые провела голосование по вопросу о забастовке, в пользу которой было подано 98,32% голосов. Среди компаний, которые затронет забастовка, — Activision Productions Inc., Blindlight LLC, Disney Character Voices Inc., Electronic Arts Productions Inc., Formosa Interactive LLC, Insomniac Games Inc., Llama Productions LLC, Take 2 Productions Inc., VoiceWorks Productions Inc. и WB Games Inc.

В заявлении Гильдии говорится, что в ходе обсуждения условий потенциальной сделки было достигнуто соглашение по многим важным вопросам, однако работодатели отказались «четко и ясно» подтвердить, что они будут защищать актеров от незаконного использования сгенерированных ИИ голосов и образов.

“Мы не собираемся соглашаться на договор, который позволяет компаниям злоупотреблять искусственным интеллектом в ущерб нашим членам. Хватит — значит, хватит! Когда эти компании всерьез отнесутся к тому, чтобы предложить соглашение, которое позволит нашим членам жить и работать, мы будем готовы к переговорам”, — приводятся в заявлении слова президента Гильдии Фрэн Дрешер

Исполнительный директор Гильдии Дункан Крэбтри назвал среди угроз, связанных с применением искусственного интеллекта, использование лиц, голосов и тел актеров при создании нейросетевых моделей.

“Честно говоря, поражает, что эти студии видеоигр ничего не вынесли из уроков этого года — наши члены могут и будут стоять за себя и требовать честного и равного подхода в отношении ИИ, и зрители нас в этом поддерживают”, — сказал он.

Решение Гильдии объявить забастовку вызывает «разочарование», заявила Одри Кулинг, представитель игровых студий, участвующих в переговорах. В то же время разработчики игр «по-прежнему готовы возобновить переговоры». По словам Кулинг, на переговорах с SAG-AFTRA были достигнуты договоренности по 24 из 25 пунктов переговоров.

Совместная забастовка Гильдии актеров и Гильдии сценаристов США, прошедшая в 2023 году, стала одной из самых масштабных за всю историю организаций. Она началась в мае и закончилась в ноябре, когда гильдии заключили соглашение с Альянсом продюсеров кино и телевидения в ноябре.

В результате забастовки Гильдия сценаристов смогла установить ограничения на применение технологий искусственного интеллекта при создании сценариев, добиться бонусов для своих членов за количество просмотров на стримингах, а также ежегодной индексации минимальной зарплаты в течение трех лет и увеличения минимальной суммы оплаты труда на 7%.