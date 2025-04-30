В Киеве задержали 28-летнего фотографа из России, который задушил свою 21-летнюю девушку-модель, также имевшую российское гражданство. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура в своем телеграм-канале.

По данным следствия, мужчина и его возлюбленная сняли помещение фотостудии в Святошинском районе Киева, где «употребляли наркотические вещества и алкоголь», празднуя годовщину отношений. Спустя некоторое время между парой возникла ссора, в результате которой фотограф задушил модель. Ее тело позднее обнаружила владелица помещения.

По информации прокуратуры, и мужчина, и девушка были объявлены в России в розыск. Однако в ведомстве не уточнили, по каким статьям Уголовного кодекса пару разыскивают российские правоохранительные органы.

Как пишет издание «Фокус», молодые люди приехали на Украину из России в 2022 году. В Киеве они вместе работали в фотосалоне.

Против фотографа заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство. Максимальное наказание по которой предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.