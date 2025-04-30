В Краснодаре арестовали 26-летнего юмориста по обвинению в том, что он во время выступления «публично высказывал оскорбительные комментарии на религиозную тематику». Об этом сообщает кубанское управление Следственного комитета, не называя его имени. Как уточняет Kub Mash, речь идет об Алексее Киселеве.

На мужчину завели уголовное дело о хулиганстве по мотивам религиозной ненависти (п «б» ч. 1 ст. 213 УК). Максимальное наказание по этой части статьи — пять лет лишения свободы. По данным следствия, оскорбительные высказывания комик сделал в декабре 2023 года во время шоу в общественном заведении краевого центра на улице Красной.

«В ходе допроса обвиняемый признал вину и раскаялся в содеянном, в отношении него была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — сказано в сообщении.

Как пишет Kub Mash, арестован Алексей Киселев, который в 2023 году выступал в краснодарском заведении Stand up Bar. По данным телеграм-канала, он тогда «шутил о христианах».

В публикации говорится, что после этого комик «тусовался в Москве» и «прикалывался над силовиками» в соцсетях. В частности, он снял один из роликов на фоне здания ФСБ на Лубянской площади, в нем он говорит: «То чувство, когда тебя ищет ФСБ. Это, если что, Лубянка».

В марте Мещанский районный суд Москвы арестовал на два месяца, до 15 мая, стендап-комика Артемия Останина по делу об оскорблении участника военной операции на Украине. Ему вменили уголовную статью о возбуждении ненависти либо вражды (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК; максимальное наказание — шесть лет лишения свободы). Поводом стало выступление, в ходе которого Останин, в частности, рассказал про человека без ног, который «подорвался на мине». Позднее комик пояснил, что речь шла не об участнике СВО, а о «попрошайке в метро, который катается без ног на скейте уже лет как 20».

После задержания Останина СК опубликовал кадры, на которых комик приносит извинения за свое выступление. Адвокат Останина Вероника Полякова сообщила после его ареста, что вину он не признает.

Возбудить дело против Останина призывал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Кроме того, организация «Зов Народа» обратилась к главе СК Александру Бастрыкину и генпрокурору Игорю Краснову с требованием «провести тщательную проверку обстоятельств и дать правовую оценку» действиям комика.

В свою очередь член Совета при президенте России по правам человека Ева Меркачева возмутилась решением суда отправить юмориста в СИЗО. «Вот зачем? Какую он угрозу представлял обществу? Он извинился за свою шутку», — написала правозащитница в своем телеграм-канале.