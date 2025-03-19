Мещанский районный суд Москвы арестовал на два месяца, до 15 мая, стендап-комика Артемия Останина по делу об оскорблении участника военной операции на Украине. Об этом сообщает столичная пресс-служба судов общей юрисдикции.

Избрать Останину меру пресечения, связанную с лишением свободы, попросил Следственный комитет (СК). По версии следствия, комик пытался скрыться, обладая при этом обширными связями в творческих кругах. Также он может повлиять на еще неустановленных свидетелей по делу, считает следствие.

При этом прокуратура выступила против ареста комика.

«Считаю избрание Останину меры пресечения в виде заключения под стражу избыточной, неоправданно жесткой», — сказал представитель прокуратуры во время выступления в суде (цитата по ТАСС).

Сам Останин просит отправить его под домашний арест.

«Я не планирую мешать следствию», — сказал он в суде.

Адвокат Останина Вероника Полякова также просила не отправлять своего подзащитного в СИЗО. Она рассказала, что при задержании комика избили и сломали ему позвоночник, пишет «Осторожно, новости». По словам адвоката, из-за этого у него могут усугубиться последствия пневмоторакса, который был в 2014 году.

Свою вину Останин не признает, сообщила Полякова ТАСС. «Решение об аресте мы будем обжаловать», — сказала она.

В чем обвиняют Останина

Артемия Останина задержали 18 марта при попытке пересечь границу России. По данным Mash, это произошло на границе с Беларусью.

Против Останина возбуждено дело по статье о возбуждении ненависти либо вражды (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК; максимальное наказание — шесть лет лишения свободы). По версии следствия, комик допустил «негативные и оскорбительные комментарии» в адрес участника СВО.

«Не позднее 15 марта 2025 года подозреваемый в ходе публичного выступления в городе Москве высказывал враждебные комментарии в адрес лиц, получивших увечья и утративших трудоспособность», — говорится в пресс-релизе Следственного комитета (СК).

Поводом для возбуждения уголовного дела против Останина стало выступление, в ходе которого он, в частности, рассказал про человека без ног, который «подорвался на мине». Позднее комик пояснил, что речь шла не об участнике СВО, а о «попрошайке в метро, который катается без ног на скейте уже лет как 20».

После задержания Останина СК опубликовал кадры, на которых комик приносит извинения за свое выступление.

«Я осознавал, что мне нужно выступить со стендапом, у меня не было цели оскорбить кого-то или задеть чьи-то чувства, угрожать насилием, либо, тем более, призывать ко вражде по отношению к какой-то социальной группе. <…> Я приношу свои искренние, человеческие извинения», — говорит он на видео.

В деле Останина могут появиться новые эпизоды, сообщил представитель СК в суде. «В материалах дела есть сведения об иных эпизодах, которые предстоит проверить следствию на предмет наличия в них состава преступления», — сказал он.

Возбудить дело в отношении Останина призывал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Кроме того, организация «Зов Народа» обратилась к главе СК Александру Бастрыкину и генпрокурору Игорю Краснову с требованием «провести тщательную проверку обстоятельств и дать правовую оценку» действиям комика. Глава организации Сергей Зайцев упрекнул Останина в издевательстве «над героем, который отдал здоровье за нашу страну».