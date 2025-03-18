Задержанный по делу об оскорблении участника специальной военной операции на Украине стендап-комик Артемий Останин принес свои извинения. Видеоролик опубликовало в своем телеграм-канале Главное следственное управление Следственного комитета (СК) по Москве.

«Я осознавал, что мне нужно выступить со стендапом, у меня не было цели оскорбить кого-то или задеть чьи-то чувства, угрожать насилием, либо, тем более, призывать ко вражде по отношению к какой-то социальной группе. <…> Я приношу свои искренние, человеческие извинения», — говорит комик на видео.

Следственный комитет 15 марта сообщил о возбуждении уголовного дела против стендапера из-за его «враждебных высказываний в адрес участника СВО», допущенных на выступлении в Москве. Ему может грозить до шести лет лишения свободы в соответствии с п. «а» ч. 2 ст. 282 УК («Возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение человеческого достоинства»).

Поводом для уголовного преследования Останина стало его выступление, в ходе которого, он, в частности, рассказал шутку про человека без ног, который «подорвался на мине». Позднее в разговоре с «Осторожно, новости», молодой человек пояснил, что речь шла не об участнике СВО, а о попрошайке из метро, который «катается без ног на скейте уже лет как 20».

В середине марта видео с выступлением Останина опубликовало несколько телеграм-каналов, а глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал возбудить в отношении комика уголовное дело.

Кроме того, организация «Зов Народа» обратилась к главе СК Александру Бастрыкину и генпрокурору Игорю Краснову с требованием «провести тщательную проверку обстоятельств и дать правовую оценку действиям Останина». Глава организации Сергей Зайцев упрекнул комика в издевательстве «над героем, который отдал здоровье за нашу страну».

Как писало издание «Блокнот-Краснодар», 18 марта Останин был задержан на границе Беларуси при попытке покинуть страну.

Артемий Останин родился в Ейске в 1996 году, после выпуска поступил в Дальневосточный федеральный университет, пишет Ura.ru. Первое полноформатное выступление под названием «21 грамм» опубликовал на YouTube в 2022 году. Принимал участие в шоу нижегородского клуба Stand Up NN «20 минут стендапа», в подкасте «Комик в зале» и в проекте «Кот Бродского».