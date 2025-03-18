Стендап-комика Артемия Останина задержали по делу об оскорблении участника военной операции на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК).

Останина задержали при попытке пересечь границу России, говорится в сообщении СК в телеграм-канале. Его доставили в Москву для допроса.

Телеграм-канал Mash пишет, что Останина задержали на границе с Беларусью при попытке уехать из страны.

В отношении Останина возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК («Возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение человеческого достоинства»). Максимальное наказание по этой статье — шесть лет лишения свободы.

В СК сообщали, что дело против Останина возбуждено «в связи с враждебными высказываниями в адрес участника СВО».

«По версии следствия, не позднее 15 марта 2025 года подозреваемый в ходе публичного выступления в городе Москве высказывал враждебные комментарии в адрес лиц, получивших увечья и утративших трудоспособность», — говорится в сообщении ведомства.

Поводом для уголовного преследования стало выступление Останина, во время которого он рассказал про человека без ног, который «подорвался на мине». В разговоре с «Осторожно, новости» комик уточнил, что речь шла не об участнике военной операции, а про «попрошайку в метро, который катается без ног на скейте уже лет как 20».

«Про СВО в шутке нет ни слова, и речи об этом даже близко не идет», — заверил он.

В середине марта видео с выступлением Останина опубликовало несколько телеграм-каналов, а глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал возбудить в отношении комика уголовное дело.

Кроме того, организация «Зов Народа» обратилась к главе СК Александру Бастрыкину и генпрокурору Игорю Краснову с требованием «провести тщательную проверку обстоятельств и дать правовую оценку действиям Останина». Глава организации Сергей Зайцев упрекнул комика в издевательстве «над героем, который отдал здоровье за нашу страну».