Лишать человека свободы «за шутки» недопустимо, заявила член Совета при президенте России по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева, комментируя арест стендап-комика Артемия Останина.

«Комика Артемия Останина отправили в СИЗО. Вот зачем? Какую он угрозу представлял обществу? Он извинился за свою шутку», — написала правозащитница в своем телеграм-канале.

Меркачева обратила внимание на то, что прокурор выступил против ареста Останина и назвала такую позицию редкостью.

«Позволю себе сказать: нельзя сажать за шутки, пусть и самые ужасные, тем более, если человек извинился», — подчеркнула она.

19 марта суд в Москве арестовал Артемия Останина на два месяца по делу о возбуждении ненависти либо вражды (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК; максимальное наказание — шесть лет лишения свободы). Прокуратура во время судебного заседания выступила против ареста комика, посчитав заключение под стражу избыточной и «неоправданно жесткой» мерой.

По версии следствия, Останин допустил на выступлении в Москве «враждебные комментарии в адрес лиц, получивших увечья и утративших трудоспособность». Изначально СК сообщал, что речь идет о «негативных и оскорбительных» высказываниях в адрес участника военной операции на Украине.

Поводом для возбуждения уголовного дела против Останина стало выступление, в ходе которого он рассказал про человека без ног, который «подорвался на мине». Позднее комик пояснил, что речь шла не об участнике СВО, а о «попрошайке в метро, который катается без ног на скейте уже лет как 20».

Свою вину Останин не признает. Адвокат обвиняемого рассказала, что при задержании комика избили и сломали ему позвоночник.