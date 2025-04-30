Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал подал иск о защите чести и достоинства к ООО «Телекомпания «Штрихкод» (телеканал «Соловьев Live») и журналисту Иннокентию Шеремету. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

В иске Фургал указал, что в эфире программы «День Z с Иннокентием Шереметом» на канале «Соловьев Live» Шеремет распространил недостоверные сведения, которые порочат честь и достоинство экс-губернатора.

По словам Фургала, Шеремет неоднократно утверждал, что экс-глава Хабаровского края причастен к преступному сообществу «Общак», совершению тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе к «многочисленным убийствам в 1990-е годы».

Подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 26 мая 2025 года, уточнили в пресс-службе судов.

Сергей Фургал был избран губернатором Хабаровского края в 2018 году, выиграв выборы у тогдашнего главы региона Вячеслава Шпорта. Фургал был одним из четырех кандидатов в губернаторы, которые на выборах в сентябре 2018 года смогли опередить кандидатов, поддерживаемых Кремлем. При этом изначально он считался техническим кандидатом.

В июле 2020 года Фургала задержали и отправили в СИЗО в Москве. Дело против него вызвало массовые протесты в Хабаровском крае, которые продолжались несколько месяцев. Бывшему губернатору предъявили обвинения в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере. Президент России Владимир Путин после ареста Фургала говорил, что речь не идет о политическом преследовании.

В феврале 2023 года Люберецкий суд Московской области приговорил Фургала к 22 годам лишения свободы. Его обвинили в покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского и в убийствах еще двух бизнесменов — Евгения Зори и Олега Булатова в 2004-2005 годах. Вину экс-губернатор не признал.

В феврале 2024 года Фургал отказался признать вину в хищении активов МСП-Банка, а обвинения со стороны прокурора в свой адрес он назвал «дымовой завесой». Экс-губернатор утверждал, что в деле нет уголовного состава, а вменяемое ему — он или не совершал, или это было законной деятельностью по развитию бизнеса в регионе.

В декабре 2024 года хабаровский суд удовлетворил иск Генпрокуратуры России к экс-губернатору Фургалу о выплате в пользу государства 8,5 млрд рублей. По данным следствия, с 2007 по 2020 год лично и через доверенных лиц управлял деятельностью предприятий группы «Торэкс».