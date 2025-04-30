Во время объявленного президентом России Владимиром Путиным трехдневного прекращения огня в связи с празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной войне следует ожидать провокаций от Украины. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Депутат дал комментарий после заявления президента Украины Владимира Зеленского, который отказался поддержать инициативу Путина. «Почему-то все должны ждать 8 мая и только тогда прекращать огонь, чтобы обеспечить тишину на время парада», — заявил он.

Чепа напомнил, что украинская сторона уже не раз устраивала провокации, в том числе наносила удары по собственным территориям, чтобы потом обвинить в этом Россию.

«То же самое, я абсолютно уверен, планируют эти ГУРы, СБУ [в ходе объявленного Путиным перемирия]», — заявил депутат.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Зеленский делает много «неудачных заявлений». Вечером 29 апреля украинский лидер в обращении к народу упомянул 9 мая. «Сейчас они [в Москве] переживают, что у них парад под вопросом, и правильно переживают», — пригрозил он.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова процитировала слова Зеленского в своем телеграм-канале и написала, что «Банковая буквально в прямом эфире планирует теракты».

3 мая 2023 года над Кремлем были уничтожены два беспилотника. В пресс-службе Кремля заявили, что в ночь со 2 на 3 мая российские военные и спецслужбы вывели из строя два беспилотника, атаковавших Кремль, назвав это терактом. СМИ обратили внимание на то, что еще ночью в сети появились снятые жителями центра Москвы видео, запечатлевшие предполагаемую атаку.

28 апреля Владимир Путин объявил перемирие в честь 80-летия Победы с полуночи 8 мая до полуночи 11 мая. Все боевые действия на этот период останавливаются. В Кремле призвали украинскую сторону сделать то же самое, предупредив, что в случае нарушения перемирия российские военные «дадут адекватный и эффективный ответ». Комментируя инициативу Путина, глава МИД Украины Андрей Сибига предложил объявить 30-дневное перемирие в зоне боевых действий с любой даты.

Предыдущий режим прекращения огня с 18:00 19 апреля до полуночи 21 апреля президент России объявлял по случаю Пасхи. После завершения срока перемирия российские войска продолжили проведение военной операции.