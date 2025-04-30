На протяжении первой недели мая не стоит ожидать температуру, превышающую климатическую норму. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в первый день мая температурные показатели воздуха в столице опустятся существенно ниже нормы.

«Первая пятидневка, первые семь дней [мая], ждать температуры высокой, какой она была, не стоит», — сказал Вильфанд.

Синоптик также признался, что текущие синоптические модели показывают, что в ближайшее время не имеет смысла ждать наступления жаркой погоды.

«Постепенно температура будет повышаться. В субботу и воскресенье [3 и 4 мая] она уже будет на 2 градуса ниже нормы», — отметил он.

Ранее главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала RTVI, что на майских праздниках в Москве и области практически не будет «передышки в дождях».

В эти дни погода будет определяться сперва атлантическим циклоном, который придет в столичный регион из Санкт-Петербурга, после чего его сменит южный циклон, однако вскоре его вновь сменит циклон с севера.

«Так что для того, чтобы пожарить шашлыки или хорошо поработать на дачных участках, надо будет, как говорится, ловить просветы между кратковременными дождями», — отметила Позднякова.