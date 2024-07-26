Полиция города Скопин Рязанской области возбудила уголовное дело по факту кражи железнодорожного моста, сообщило областное управление МВД. Конструкцию сбыли в пункте приема металлолома, где ее оценили в 1,3 млн рублей, утверждает телеграм-канал Mash.

Дело возбуждено по статье о краже в особо крупном размере (ч. 4 ст. 158 УК; максимальное наказание — 10 лет лишения свободы). В пресс-релизе отмечается, что сообщение о пропаже недействующего железнодорожного моста поступило в полицию 14 июля от местного жителя.

Новость о пропаже моста в Скопине получила широкое распространение в СМИ 25 июля, на следующий день после того, как рязанская общественная активистка Светлана Коновалова показала на видео оставшийся от сооружения фундамент. Она пожаловалась на бездействие полиции и попросила Следственный комитет найти виновных.

«После обращения к главе следственного комитета Александру Бастрыкину правозащитницы Светланы Коноваловой по поводу украденного в Скопине Рязанской области железнодорожного моста полиция сработала на опережение и возбудила уголовное дело», — написал 26 июля рязанский телеграм-канал «Усы Куракиной».

Позднее канал опубликовал несколько фото, утверждая, что на них запечатлен момент кражи моста днем 10 июля. На одном снимке издалека видны грузовик и рядом человек в красном. На другом фото запечатлен мужчина на колее моста.

Ранее источник в РЖД рассказал «Подъему», что мост не находился на балансе компании.

«Это заброшенная территория. Там когда-то была станция, ее разобрали еще в конце XX века, и мост, соответственно, не эксплуатировался», — сказал собеседник издания.

Как пишет Mash, украденный мост весом 60 тонн купили в одном из рязанских пунктов приема металлолома за 1,3 млн рублей. Ранее канал сообщал, что владельцы моста оценили ущерб в 300 млн рублей. В прокуратуре Рязанской области заявили, что сумма ущерба еще выясняется.

По неподтвержденной информации, которую приводит Mash, после кражи моста был заключен договор на сдачу металлических конструкций от имени местного жителя Николая С. 1987 года рождения. Канал пишет, что мужчину могли использовать как подставное лицо, а за участие в сделке он мог получить не более 5 тыс. рублей.

«Рязанские новости» писали со ссылкой на Коновалову, что мост спилили некие лица, которые известны его собственникам. Эти лица якобы нашли документы о том, что конструкция никому не принадлежит, и перед кражей пытались договориться с организацией «Скопинское ППЖТ», заявляющей права на владение.