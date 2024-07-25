В Скопинском районе Рязанской области неизвестные лица «срезали» железнодорожный мост через речку Вёрда, рассказала местная общественная активистка Светлана Коновалова. Она обратилась в Следственный комитет (СК) с просьбой найти виновных. В областной полиции сообщили, что ведут проверку. Прокуратура взяла ход проверки на контроль.

«По факту разбора недействующего моста сотрудниками полиции проводится проверка. Выясняются обстоятельства происшествия», — сказали РБК в пресс-службе управления МВД по Рязанской области 25 июля.

Днем ранее популярный рязанский телеграм-канал «Усы Куракиной» опубликовал видеообращение активистки Светланы Коноваловой к сотрудникам СК, в котором она пожаловалась на бездействие полиции и попросила установить личности тех, кто «срезал» мост.

«Виновных надо привлечь к ответственности, пусть они либо восстанавливают этот мост, либо пусть они отвечают по закону», — призвала Коновалова, находясь на месте «кражи», где сохранился только фундамент в виде свай.

Она не уточнила, когда мост исчез, но рассказала, что сама видела его на месте в 2023 году. По словам активистки, это была «огромная конструкция», построенная еще в советское время. Женщина утверждает, что мост «использовался для работы».

Коновалова сообщила в ролике, что мостом владеет некая организация, которая написала заявление в полицию, но это «ни к чему не привело». Спиленные конструкции, по ее данным, нашлись в Рязани. Как написали телеграм-каналы Baza и Mash, их обнаружили в пунктах приема металлолома, при этом вес «вещдоков» составляет 60 тонн.

Позднее Коновалова рассказала тележурналистке из Рязани Анне Герцовской, что о пропаже моста ей сообщили владельцы этого предприятия и местные жители. Она выразила удивление, что на это не обратили внимания раньше, «потому что «за один день такую конструкцию не вывезешь».

«Были обращения на мое имя с просьбой приехать, обстановочку проверить. Ну, в принципе, приехала, увидела, как говорится, и обалдела», — поделилась Коновалова.

Что известно о возможных владельцах пропавшего моста

В разговоре с «Рязанскими новостями» Светлана Коновалова уточнила, что владеющая мостом организация обратилась в полицию 17 июля. Активистка утверждает, что у собственника есть документы, подтверждающие факт приватизации объекта.

В статье «Рязанских новостей» отмечается, что мост был приватизирован АО «Скопинское ППЖТ» (полное название в базе СПАРК — ОАО «Скопинское предприятие Промжелдортранс»). В публикации Mash говорится, что мост принадлежит комбикормовому заводу.

Как пишут «Рязанские новости» со ссылкой на Коновалову, мост спилила «группа лиц», которая нашла документы, якобы подтверждающие, что сооружение никому не принадлежит. По словам активистки, предприятие, заявляющее свои права на мост, и группа лиц, которая его спилила, знакомы друг с другом и пытались договориться, но безуспешно.

Mash утверждает, что собственники моста оценили ущерб примерно в 300 млн рублей и заявили о произошедшем не только в полицию, но также в СК и в ФСБ. По данным телеграм-канала, решается вопрос о возбуждении уголовных дел о краже в особо крупном размере и халатности.

В пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что ведомство взяло ход полицейской проверки на контроль. Там уточнили, что речь идет о сооружении в районе села Вослебово, его владелец устанавливается, а сумма ущерба оценивается.

По версии прокуратуры, мост не использовался с 2000-х годов и «фактически не представлял производственной необходимости». По информации Mash, переправой пользовались местные жители, чтобы более коротким путем добираться до соседних населенных пунктов.