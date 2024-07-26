Галицкий суд Львова поместил под стражу на два месяца Вячеслава Зинченко, подозреваемого в умышленном убийстве бывшего депутата Верховной рады Ирины Фарион, передает «РБК-Украина». Во время заседания он заявил о своей невиновности.

По решению суда, Зинченко заключен под стражу без права внесения залога. Сторона защиты предлагала поместить 18-летнего подозреваемого под круглосуточный домашний арест. Адвокат заявил, что намерен подать апелляцию на решение суда.

Зинченко отказался признавать свою вину в убийстве экс-депутата.

«С Фарион ничего не делал, никого не убивал, это все не я», — сказал он во время заседания, передает «Страна.ua».

Он заявил, что приехал во Львов, потому что это «интересный город».

Отвечая на вопрос дочери Фарион Софии Семчишин о мотивах убийства депутата, Зинченко сказал: “Время покажет”. На суде женщина вступила в перепалку с подозреваемым, во время которой тот отмалчивался, а затем показал язык дочери убитой, сообщает украинский телеканал «24».

На вопрос журналистов о возможных связях с российскими спецслужбами ответил: «Ничего общего с ними иметь не хочу и не собираюсь», добавив, что относится к ним «максимально негативно».

Комментируя решение суда, Семчишин сказала, что удовлетворена вердиктом, который вынес суд.

Покушение на Ирину Фарион произошло 19 июля рядом с ее домом во Львове. Ей выстрелили в висок, после чего госпитализировали. Через несколько часов экс-депутат умерла в больнице.

По делу об умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины) Зинченко грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Вячеслава Зинченко задержали в Днепре 25 июля. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что при подготовке к преступлению подозреваемый «арендовал не менее трех квартир во Львове». Следствие допускает, что задержанный готовился к совершению преступления не в одиночку и был «только исполнителем».

Ответственность за убийство Фарион взяла на себя международная неонацистская группировка National-Socialism/White Power* (NS/WP*).

*признана в России террористической и запрещена