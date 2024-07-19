Бывшая депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион умерла в больнице после покушения, сообщает «РБК Украина» со ссылкой на пресс-службу Первого медицинского объединения Львова.

Смерть Фарион подтвердил в своем телеграм-канале глава Львовской областной администрации Максим Козицкий.

«Очень досадно, но, несмотря на все усилия медиков, спасти Ирину Фарион не удалось. Искренние соболезнования родным, близким и ученикам Ирины Дмитриевны. Поиски нападавшего еще продолжаются», — написал он.

Фарион поступила в отделение неотложной медпомощи больницы св. Пантелеймона около 20.00 в критическом состоянии, рассказала руководитель анестезиологической службы Первого территориального медицинского объеденения Львова Наталья Матолинец местному изданию изданию Zaxid.net. По ее словам, у 60-летней женщины были признаки открытого проникающего огнестрельного ранения головы, она впала в кому.

О том, что неизвестный мужчина совершил выстрел в Фарион, ранее 20 июля сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич. Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава МВД Украины Игорь Клименко и глава СБУ Василий Малюк оперативно докладывают ему информацию о ходе следствия по делу о нападении на Фарион

Ирина Фарион — доктор филологических наук, была депутатом Верховной рады Украины в 2012-2014 годах. Приобрела популярность из-за радикальной позиции по национальному вопросу и скандальным инициативам, таким как предложение полностью отказаться от русского языка на территории страны.

В ноябре 2023 года СБУ возбудила уголовное дело в отношении Фарион из-за ее слов об отказе считать украинцами служащих ВСУ, которые говорят по-русски, а также из-за публикации письма одного из ее сторонников, проживающих в Крыму. По причине того, что Фарион раскрыла его данные, молодой человек был задержан российскими полицейскими.