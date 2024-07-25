В Днепре задержали подозреваемого в убийстве экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион. Ему 18 лет, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

Украинский лидер рассказал, что оперативную информацию о задержании подозреваемого ему доложил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Зеленский попросил его обнародовать детали расследования.

«Операция по задержанию была очень непростой. В течение этих дней над раскрытием убийства работали сотни специалистов Национальной полиции Украины, СБУ и других служб», — отметил президент.

Клименко сообщил, что задержанный родом из Днепра, а при подготовке к преступлению он «арендовал не менее трех квартир во Львове». Имя подозреваемого не называется.

По словам Клименко, расследование дела продолжается. Следствие допускает, что задержанный действовал не в одиночку и был исполнителем.

Глава украинского МВД отметил, что на поимку подозреваемого ушло 139 часов «непрерывной работы», за время которой правоохранители обыскали «около 100 га леса». Юношу выследили благодаря камерам видеонаблюдения, добавил Клименко.

19 июля неизвестный выстрелил в Фарион недалеко от ее дома во Львове, после чего скрылся. Политик была ранена в голову, ее увезли на скорой в больницу. Через несколько часов медики сообщили, что экс-депутата не удалось спасти и она умерла.

Украинские следователи сначала возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство, но после смерти Фарион дело переквалифицировали на умышленное убийство (ч. 1 ст. 115 УК Украины). По этой статье на Украине предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

24 июля международная неонацистская группировка *National-Socialism/White Power (*NS/WP) взяла на себя ответственность за убийство Ирины Фарион. Движение опубликовало ролик, на котором слышны женские крики и видны кадры с места, похожего на то, где была убита чиновница. Украинская полиция проводит проверку видео.