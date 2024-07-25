Международная неонацистская группировка *National-Socialism/White Power (*NS/WP) взяла на себя ответственность за убийство экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион. Об этом пишет «Политика страны» со ссылкой на опубликованное движением видео, на котором, предположительно, запечатлен момент убийства.

В ролике демонстрируется отрывок на десять секунд, где слышны женские крики. «Политика страны» отмечает, что СМИ сравнили отрывок записи с кадрами с места смерти Фарион и нашли совпадающие автомобили.

По данным издания, автор поста объяснил причину убийства бывшего депутата тем, что она разжигала ненависть по языковому признаку внутри украинского общества.

Полиция проверяет заявление группировки.

«Вчера во время мониторинга соцсетей мы обнаружили эту информацию. Сейчас изучаем на предмет, будет ли она полезна следствию», — сообщила представитель львовской полиции Светлана Добровольская.

19 июля неизвестный выстрелил в Фарион недалеко от ее дома во Львове, после чего скрылся. Экс-депутат была ранена в голову, ее увезли на скорой в больницу, но через несколько часов сообщили, что не смогли спасти.

Сначала было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, но после смерти Фарион его переквалифицировали на умышленное убийство (ч. 1 ст. 115 УК Украины), за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что в числе основных версий убийства экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион рассматриваются ее общественно-политическая деятельность и личная неприязнь, но не исключается также «российский след».

Ирина Фарион — доктор филологических наук, бывший депутат Верховной рады от крайне правой партии «Свобода». Она была известна призывами к полному отказу от русского языка. В ноябре 2023 года Фарион сказала, что не считает русскоговорящих бойцов ВСУ украинцами. Из-за этих заявлений Служба безопасности Украины (СБУ) завела на нее уголовное дело, и та лишилась работы в университете «Львовская политехника».

*признана в России террористической и запрещена