Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что в числе основных версий убийства экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион рассматриваются ее общественно-политическая деятельность и личная неприязнь, но не исключается также «российский след». Президент Украины Владимир Зеленский написал в своем телеграм-канале, что «исследуются все версии, включая ведущую в Россию».

«На данный момент у нас есть уже несколько версий. Основные из них — это общественная, политическая деятельность и личная неприязнь», — сказал Клименко на брифинге во Львове (цитата по местному изданию Liga.net), добавив, что проверяются «все слухи», в том числе информация из пророссийских телеграм-каналов.

Исполнитель убийства до сих пор не задержан, однако, по словам министра, правоохранители уже располагают определенной информацией о подозреваемом, которую пока не будут разглашать.

Министра спросили о «подозрительном молодом человеке», которого местные жители на протяжении нескольких недель до убийства замечали возле дома Фарион. Клименко заявил, что о нем пока ничего не известно, но правоохранители пытаются установить его личность. По словам главы МВД, полиция может подтвердить, что этот мужчина появлялся у дома Фарион в течение нескольких дней.

Из-за отключений света некоторые камеры рядом с местом преступления не работали, сообщил Клименко. «Достаточно часто планово отключается свет, поэтому были проблемы также с определением, кто находится у подъезда», — цитирует министра «Страна.ua».

Ирина Фарион — доктор филологических наук, экс-депутат Верховной рады от крайне правой партии «Свобода». Была известна призывами к полному отказу от русского языка. В ноябре 2023 года заявила, что не считает русскоговорящих бойцов ВСУ украинцами. Из-за этих слов Служба безопасности Украины (СБУ) завела на Фарион уголовное дело, и та лишилась работы в университете «Львовская политехника».

Вечером пятницы, 19 июля, неизвестный выстрелил в Фарион недалеко от ее дома во Львове, после чего скрылся. Экс-депутат была ранена в голову, ее увезли на скорой в больницу, но через несколько часов сообщили, что не смогли спасти.

Сначала было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, но после смерти Фарион его переквалифицировали на умышленное убийство (ч. 1 ст. 115 УК Украины), за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Что говорят на Украине

С обвинениями в адрес России выступил советник Офиса президента Украины Сергей Лещенко, который назвал россиян «единственными бенефициарами» смерти Фарион.

«Теперь вместо сплоченности против внешнего врага будут устраивать внутренние качели, ссорить украинцев между собой», — написал Лещенко в соцсети X.

Украинский журналист Юрий Бутусов тоже заявил, что убийство Фарион выгодно России, поскольку якобы о ней «как об одной из знаковых антироссийской фигур почти ежедневно писали и делали сюжеты российские медиа».

Украинская ультраправая популистская партия «Всеукраинское объединение “Свобода”» также считает убийство Фарион «выгодным» Москве.

«Это их изначальная тактика — физически истреблять украинскую элиту. За украинский язык Москва стреляет в висок», — заявили в партии (сообщение опубликовано в фейсбуке*).

В заявлении говорится, что за время вооруженного конфликта на Украине не произошло «коренного очищения власти», поэтому «вражеская агентура» чувствует себя «свободно», а «Московский патриархат не запрещен и продолжает работать в интересах [России]».

Эти обвинения высмеял украинский оппозиционный блогер Анатолий Шарий. «[Председатель партии «Свобода» Олег] Тягнибок, короче, сделал вывод, что Фарион убила УПЦ [Украинская православная церковь]«, — написал он в своем телеграм-канале.

Начальник штаба бригады «Азов»** Богдан Кротевич написал в соцсети X : «В этом [убийстве Фарион] нет чести и достоинства. Нападать на беззащитного человека с оружием — мерзко».

С ним согласился популярный на Украине блогер Игорь Лаченков (Лачен), который заявил в своем телеграм-канале, что к Фарион «можно относиться по-разному», но «лучше господина Кротевича не скажешь».

Многие украинские политики воздержались от обвинений в адрес России. Так, мэр Львова Андрей Садовый заявил, что произошедшее «очень страшно и ужасно» и что на Украине «больше нет безопасного места», а мэр Киева Виталий Кличко назвал убийство Фарион «провокацией и вызовом правоохранительной системе, демократии и стабильности в стране».

* деятельность компании Meta по реализации Facebook признана в России экстремистской и запрещена

** признан в России террористической организацией и запрещен