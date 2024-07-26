Бывшего замминистра обороны России Дмитрия Булгакова, отвечавшего за материально-техническое обеспечение армии, арестовали по делу о коррупции. Предположительно, речь идет о махинациях с армейскими сухпайками. У z-сообщества давно были претензии к генералу из-за проблем с оснащением военных и мобилизованных. RTVI собрал реакции на его арест.

Дмитрий Булгаков был назначен начальником тыла Вооруженных сил ― замминистра обороны, когда военное ведомство возглавлял Анатолий Сердюков. В 2010 году Булгаков был назначен замминистра обороны, отвечающим за материально-техническое обеспечение войск.

Этот пост генерал занимал более десяти лет. Об увольнении Булгакова было объявлено через три дня после начала частичной мобилизации в России ― 24 сентября 2022 года. Это была первая официально объявленная перестановка в Минобороны с начала военной операции, отмечал РБК. В ведомстве сообщали, что Булгаков перейдет на другую работу, но не уточняли, куда.

«Как вы понимаете, его не просто так сняли с должности начальника материально-технического обеспечения спустя полгода после начала СВО», — пишет военный эксперт Кирилл Федоров.

Вскоре после увольнения генерала депутат Госдумы Андрей Гурулев заявил о пропаже 1,5 млн комплектов военной формы, которые хранились на пунктах приема личного состава, и предложил «конкретно спрашивать» Булгакова о том, как это произошло.

Телеграм-каналы утверждали, что Булгаков после увольнения стал гражданским лицом и стал главным инспектором управления генеральных инспекторов Минобороны.

Военные блогеры выражали недовольство этим. Журналистка Анастасия Кашеварова призывала «прекратить практику снятых с поста за коррупцию, за халатность, за вредительское исполнение своих обязанностей назначать на другие должности».

Автор военного канала «МИГ России» возмущался, что тыл будет инспектировать «Булгаков, снятый за то, что этот самый тыл находится в весьма плачевном состоянии, в том числе по причине банального воровства».

Реакция z-блогеров на арест

О следственных действиях в отношении Булгакова «в узких кругах говорили еще в мае», пишет телеграм-канал «Рыбарь» бывшего сотрудника Минобороны России Михаила Звинчука.

«О проблемах с тыловым обеспечением не знал только ленивый: все же расцвет волонтерского движения в России начался не от хорошей обеспеченности армии имуществом», — говорится в сообщении.

«Рыбарь» допустил, что «вопросы» могут возникнуть и к генералу Михаилу Мизинцеву, который после Булгакова занимал пост замминистра обороны по тылу.

С марта 2024 года замглавы Минобороны по материально-техническому обеспечению является генерал-лейтенант Андрей Булыга. С начала военной операции на этой должности побывали три человека: Булгаков, Мизинцев и генерал-полковник Алексей Кузьменков.

«Не в последнюю очередь именно “благодаря” Булгакову армия до сих пор не может слезть с иглы волонтерского снабжения», — утверждает телеграм-канал «Военный осведомитель».

Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц посетовал, что Булгакова арестовали «банально за коррупцию, а не за то, что «“благодаря” ему едва не были сорваны цели СВО».

Журналист ВГТРК Андрей Медведев, вступив в диалог с Коцем, выразил мнение, что в начале военной операции «ошибались многие», но одни в итоге стали «работать, воевать, руководить по-новому, во внутреннем диалоге с совестью», а другие «продолжали говорить, что всё всегда с самого начала было правильно и хорошо».

Телеграм-канал «МИГ России» называет задержание Булгакова знаковым. «Одна из претензий Булгакову — увы, уже традиционный “семейный подряд” — оформленные на ближайших родственников ООО осуществляли многомиллионные поставки продукции в МО», — пишет канал.

Военный волонтер Роман Алехин предположил, что от Булгакова «ниточки потянутся не только в главные управления, но и в округа», поэтому «напрячься стоит многим». Автор телеграм-канала Zergulio Сергей Колясников выразил мнение, что продукты ― «самое невинное, из того, что можно накопать» на генерала, который занимался материально-техническим снабжением 14 лет.