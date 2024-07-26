Бывший заместитель министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков задержан по делу о коррупции, сообщила 26 июля официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

«В Главном следственном управлении СК России расследуется уголовное дело коррупционной направленности, в рамках которого Дмитрию Булгакову, занимавшему в 2008-2022 годах должность заместителя Министра обороны Российской Федерации, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — заявили в СК.

Булгакова поместили в СИЗО «Бутырка», сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ. С генералом проводятся следственные действия.

Другие подробности дела пока не приводятся.

Булгаков — не первый работавший в Минобороны высокопоставленный чиновник, задержанный по подозрению в коррупции. За последние три месяца фигурантами дел о взятках, мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями также стали замминистра обороны Тимур Иванов, бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов, начальник главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенант Юрий Кузнецов, начальник управления департамента Минобороны по обеспечению гособоронзаказа Владимир Вертелецкий, начальник Главного управления связи Вооруженных сил, замначальника Генштаба Вадим Шамарин.

Чем известен Дмитрий Булгаков

Дмитрий Булгаков был замминистра обороны в 2008-2022 годах. Как отмечает РИА Новости, на этом посту он отвечал за материально-техническое обеспечение российской армии. В сентябре 2022 года Булгакова освободили от должности в связи с переходом на другую работу. В октябре того же года был назначен генеральным инспектором Управления генеральных инспекторов Минобороны.

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