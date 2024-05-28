Начальник управления департамента Минобороны по обеспечению гособоронзаказа Владимир Вертелецкий, обвиняемый в злоупотреблении должностными полномочиями, не признает вину. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Вертелецкий на следственных действиях отверг все обвинения», — сказал собеседник агентства.

Об аресте Вертелецкого стало известно на прошлой неделе, 23 мая, ему вменили злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа. По данным следствия, Вертелецкий в 2022 году принял невыполненные работы в рамках опытно-конструкторской работы по государственному контракту. Государству причинен ущерб на сумму более 70 млн рублей, отмечал Следственный комитет.

Телеграм-канал Shot писал, что, по предварительным данным, Вертелецкий якобы отдал знакомым бизнесменам выгодный госзаказ, за что получил машину и дом, которые оформил на родственников. Mash отмечал, что в задачи Вертелецкого входило размещение тендеров на закупку оружия для нужд российских ВС.

Околовоенный телеграм-канал «Два майора» также утверждал, что в деле Вертелецкого фигурируют автомобиль и дом. «Сообщают, затянул коммерса в госпоставки. Особо крупный размер», — сказано в сообщении.

«Ведомости» называли Вертелецкого начальником управления цифрового развития и управления государственными информационными ресурсами департамента обеспечения гособоронзаказа.

За последний месяц в России задержали уже нескольких высокопоставленных военных. Череда арестов началась в конце апреля с замминистра обороны Тимура Иванова, которого обвинили во взятке на сумму около 1 млрд рублей.

В середине мая по делу о взятке был арестован начальник управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов, позже по подозрению в мошенничестве арестовали экс-командующего 58-й армией Ивана Попова. Следом стало известно об аресте по делу о взятке начальника Главного управления связи ВС России генерала Вадима Шамарина.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что дела против чиновников Минобороны не является кампанейщиной. По его словам, борьба с коррупцией ведется «во всех ведомствах — будь то федеральные ведомства, будь то муниципальный уровень».