Бывший командующий 58-й армией ВС России генерал Иван Попов, который руководил боями за Работино в Запорожской области, арестован по подозрению в мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Ранее об аресте генерала без ссылок на источники писал телеграм-канал «Два майора». По его данным, 17 мая 235-й гарнизонный суд арестовал Попова на два месяца по уголовному делу о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).

В сообщении канала уточняется, что это дело заводили в отношении заместителя Попова, но потом фигурантом стал и он сам. Вместе с ним по делу якобы проходят бизнесмен из Краснодарского края и некое «высокопоставленное должностное лицо ЮВО».

Объектом мошенничества, как утверждают «Два майора», стали 2 тысячи тонн металлоизделий, купленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в качестве гуманитарной помощи. Из этих изделий в зоне ответственности 58-й Армии должны были строиться инженерные сооружения линии обороны.

Предприниматель из Краснодарского края, также проходящий по делу, якобы подозревается в сбыте этой гумпомощи за пределами региона. «Упоминаемая сумма [ущерба] — более 100 млн рублей», — пишут «Два майора».

«Судя по всему, новое руководство Минобороны решило не ограничивать наказание лишь формальной отставкой с должности», — комментирует новость об аресте Попова «Военный осведомитель».

Об аресте генерала Попова пишет и политолог Сергей Марков. В его телеграм-канале утверждается, что бывший командующий 58-й армией взят под стражу «за коррупцию, за продажу налево металлоконструкций, которые должны были пойти на строительство линии обороны».

«Он был ещё летом 2023 года отстранён от командования. А теперь вот пришли к нему. Масштабная чистка армии России продолжается», — рассуждает Марков. Провоенный канал «Сварщики» называет арест Попова «первыми результатами аудита», который, как считают эксперты, в Минобороны должен провести Андрей Белоусов. «Кучно пошло», — соглашается «Белорусский силовик».

«Вряд ли эта «зачистка» исходит от Белоусова. И также непохоже на месть Генштаба, у главы которого, как помните, с Поповым был конфликт — давайте без наговоров. Мне кажется, это подстава с левой ответственностью. Зная нашу бюрократию, могут использовать бумагу с его подписью, а конструкции, допустим, были уничтожены ракетным ударом. Давайте ждать и разбираться», — призвал ведущий радио «КП» Иван Панкин.

«Я хочу напомнить, что генерал-майор Иван Попов один из самых уважаемых генералов в армии. Он один из тех, кто командуя своими подчинёнными остановил контрнаступление противника на Запорожском направлении в июне 2023 года», — комментирует арест генерала автор провоенного канала Grey Zone.

Генерал Попов был отстранен от командования 58-й армией в июле 2023 года — по его собственным словам, из-за того, что не смалодушничал и прямо заявил более высокому командованию о проблемах в армии.

Mash пишет, что после отстранения Попова «отправили в Сирию, а через некоторое время вызвали в Москву на допрос по делу о мошенничестве в особо крупном размере».

«Не имел право врать, поэтому обозначил все проблемные вопросы, существующие на сегодняшний день в армии по боевой работе, по обеспечению. Назвал все вещи своими именами, заострил внимание на самое главное — трагедии современной войны. Это отсутствие контрбатарейной борьбы, разведки, и массовые увечья наших с вами братьев от артиллерии противника», — объяснял Попов причины своего отстранения в обращении к военнослужащим 58-й армии.

Провоенный телеграм-канал «Рыбарь», создателем которого является бывший сотрудник пресс-службы Минобороны Михаил Звинчук, тогда писал, что отстранение Попова — это часть «охоты на ведьм», начавшейся после мятежа ЧВК «Вагнер» под предводительством Евгения Пригожина. «Снова во главе стола встал принцип “заявил о проблеме — враг”», — поясняли авторы канала.