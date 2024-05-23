Сотрудники правоохранительных органов задержали офицера департамента по обеспечению госзаказа Минобороны Владимира Вертелецкого, сообщили 23 мая военные блогеры, а также СМИ со ссылкой на источники. Официального подтверждения этой информации пока нет.

О задержании Вертелецкого сообщили «Интерфакс», RT и РЕН ТВ со ссылкой на источники. При этом RT и РЕН ТВ называют задержанного начальником управления департамента обеспечения оборонного заказа Минобороны, а «Интерфакс» — сотрудником данного департамента. На сайте министерства обороны руководителем департамента ведомства по обеспечению государственного оборонного заказа указан генерал-майор Вячеслав Рыженков.

Источник РБК утверждает, что Вертелецкого задержали 21 мая по подозрению в мошенничестве. Военкор Юрий Котенок написал, что офицера «увезли в „воронке“».

Издание Readovka пишет, что, по версии следствия, Вертелецкий проводил махинации с государственными тендерами на оборонный заказ и привлекал для этого сторонних предпринимателей. По информации телеграм-канала Shot, задержанный отдал знакомым бизнесменам выгодный госзаказ, за что получил машину и дом, которые оформил на родственников.

Телеграм-канал «Два майора» тоже утверждает, что в деле Вертелецкого фигурируют автомобиль и дом. По информации канала, офицера подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

«Сообщают, затянул коммерса в госпоставки», — пишет автор канала.

Военный волонтер Иван Алехин, комментируя предполагаемое задержание Вертелецкого, назвал произошедшее «продолжением по привлечению к ответственности коррупционеров в Минобороны». Он предположил, что на этом задержания не закончатся.