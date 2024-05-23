Начальника Главного управления связи Вооруженных сил России и заместителя начальника Генштаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина обвиняют в получении взятки в размере 36 млн рублей, сообщил Следственный комитет (СК). Накануне генерал-лейтенанта арестовали на два месяца.

По версии следствия, в период с апреля 2016 года по октябрь 2023 года Шамарин получил взятку от гендиректора «Пермского телефонного завода «Телта»» Алексея Высокова и главного бухгалтера предприятия Елены Гришиной.

В сообщении СК утверждается, что полученные генералом деньги за «увеличение объема поставляемой продукции по государственным контрактам для нужд Минобороны России и общее покровительство».

«Полученными денежными средствами Шамарин распорядился по своему усмотрению», — сообщило ведомство.

Ранее 23 мая «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах писал, что у Шамарина прошел обыск. После этого его доставили на допрос в Главное военное следственное управление СКР. Дело рассматривалось в 235-м гарнизонном военном суде, отмечало издание.

Вадим Шамарин с 1992 года проходил воинскую службу в разных должностях — от командира взвода дистанционного управления радиоцентра до командира бригады связи Восточного военного округа. В декабре 2010 года он занял пост начальника связи — заместителя начальника штаба Восточного военного округа по связи. В 2021 году был назначен на должность начальника Главного управления связи Вооруженных сил России — заместителя главы Генштаба. Предыдущий замначальника Генштаба — Халил Арсланов — был арестован в 2020 году по обвинению в мошенничестве и получении взятки.

В конце апреля под стражу был взят замминистра обороны Тимур Иванов, в середине мая — начальник главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенант Юрий Кузнецов. Обоим вменяется получение взятки в особо крупном размере, но формально их дела не связаны.

17 мая по делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) был арестован бывший командующий 58-й армией Южного военного округа Иван Попов.