Главное военное следственное управление СК просит отпустить бывшего командующего 58-й армией генерала Ивана Попова из СИЗО под домашний арест. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, ее слова приводятся в телеграм-канале ведомства.

«Данное решение принято следствием с учетом характеризующих фигуранта уголовного дела данных, а также иных обстоятельств, установленных в ходе расследования», — отмечается в сообщении.

Попов был арестован 17 мая по подозрению в мошенничестве. До сих пор о подробностях дела не сообщалось официально. По версии следствия, Попов причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тыс. тонн изделий металлопроката стоимостью более 130 млн рублей.

Конструкции были закуплены военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи и предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений, сообщила Петренко.

Обвинение Попову не предъявлено. Как утверждает Mash со ссылкой на близкие к следствию источники, его могут перевести из статуса подозреваемого в статус свидетеля. Телеграм-канал Shot называл предполагаемыми сообщниками Попова бизнесмена из Краснодарского края и офицера ЮВО, но не упоминал их имен. Защита обжаловала арест генерала, он не признал вину.

Летом 2022 года Иван Попов командовал российскими войсками в районе Балаклеи (Харьковская область), через год в качестве командующего 58-й общевойсковой армией ЮВО генерал руководил обороной на Запорожском направлении, где ВСУ нанесли основной удар. Контрнаступление было успешно отбито.

В июле 2023 года Попова отстранили от командования 58-й армией и перевели на базу «Хмеймим» в Сирию. Генерал выложил в закрытый чат аудиосообщение для сослуживцев, в котором утверждал, что был отстранен «за правду» о положении дел на фронте. Позже запись опубликовал в своем телеграм-канале член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев.

В частности, по словам Попова, он доложил главе Генштаба Валерию Герасимову, что подразделения на передовой нуждаются в ротации, сообщил о проблемах со снабжением, с контрбатарейной борьбой и станциями артиллерийской разведки. Герасимов, как утверждал генерал, обвинил Попова в паникерстве и шантаже.

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев в разговоре с RTVI назвал «полным бредом» версию о том, что Попов участвовал в продаже металлоконструкций. По словам депутата, они обычно не используются для строительства укреплений. Военные блогеры, комментируя арест Попова, отметили, что он пользовался популярностью среди личного состава.