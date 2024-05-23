Главное военное следственное управление СК просит отпустить бывшего командующего 58-й армией генерала Ивана Попова из СИЗО под домашний арест. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, ее слова приводятся в телеграм-канале ведомства.

«Данное решение принято следствием с учетом характеризующих фигуранта уголовного дела данных, а также иных обстоятельств, установленных в ходе расследования», — отмечается в сообщении.

Попов был арестован 17 мая по подозрению в мошенничестве. До сих пор о подробностях дела не сообщалось официально. По версии следствия, Попов причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тыс. тонн изделий металлопроката стоимостью более 130 млн рублей.

Конструкции были закуплены военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи и предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений, сообщила Петренко.

Обвинение Попову не предъявлено. Как утверждает Mash со ссылкой на близкие к следствию источники, его могут перевести из статуса подозреваемого в статус свидетеля. Телеграм-канал Shot называл предполагаемыми сообщниками Попова бизнесмена из Краснодарского края и офицера ЮВО, но не упоминал их имен. Защита обжаловала арест генерала, он не признал вину.

Летом 2022 года Иван Попов командовал российскими войсками в районе Балаклеи (Харьковская область), через год в качестве командующего 58-й общевойсковой армией ЮВО генерал руководил обороной на Запорожском направлении, где ВСУ нанесли основной удар. Контрнаступление было успешно отбито.

В июле 2023 года Попова отстранили от командования 58-й армией и перевели на базу «Хмеймим» в Сирию. Генерал выложил в закрытый чат аудиосообщение для сослуживцев, в котором утверждал, что был отстранен «за правду» о положении дел на фронте. Позже запись опубликовал в своем телеграм-канале член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев.

В частности, по словам Попова, он доложил главе Генштаба Валерию Герасимову, что подразделения на передовой нуждаются в ротации, сообщил о проблемах со снабжением, с контрбатарейной борьбой и станциями артиллерийской разведки. Герасимов, как утверждал генерал, обвинил Попова в паникерстве и шантаже.

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев в разговоре с RTVI назвал «полным бредом» версию о том, что Попов участвовал в продаже металлоконструкций. По словам депутата, они обычно не используются для строительства укреплений. Военные блогеры, комментируя арест Попова, отметили, что он пользовался популярностью среди личного состава.

«У человека нет ничего». Что известно о деле арестованного генерала Попова