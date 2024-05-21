Бывший командующий 58-й армией ВС России генерал Иван Попов, который руководил боями за Работино в Запорожской области, арестован на два месяца по подозрению в мошенничестве на 100 млн рублей. Что известно о его уголовном деле — в материале RTVI.

Первые подробности опубликовал телеграм-канал «Два майора». В его сообщении говорилось, что Попову вменяют мошенничество в особо крупном размере, совершенное с двумя предполагаемыми подельниками — краснодарским бизнесменом и неким высокопоставленным должностным лицом Южного военного округа.

«Два майора» писали, что дело было возбуждено по материалам, собранным подразделениями Департамента военной контрразведки Федеральной службы безопасности (ДВКР ФСБ) России. Причем, по данным канала, сначала по делу проходил заместитель Попова, а уже потом ключевым фигурантом стал он сам.

По версии следствия, которую пересказывает канал, Попов с подельниками предположительно организовали продажу 2 тысяч тонн металлических изделий, которые были куплены для 58-й армии в качестве гумпомощи и оплачены военно-гражданской администрацией (ВГА) Запорожской области.

Предполагалось, что эти металлоконструкции будут использоваться для строительства укреплений, но фигурирующий в деле краснодарский бизнесмен якобы продал их за пределами региона.

ВЧК-ОГПУ утверждает, что Попова вызвали в Москву из Сирии и потребовали уволиться по собственному желанию или по состоянию здоровья.

«Чтобы затянуть процесс реализации решения руководства Минобороны об увольнении, Попов лег на стационар в Центральный военный клинический госпиталь им. Мандрыка. Таким образом Попов надеялся дождаться кадровых ротаций в руководстве Минобороны и Генштаба в рамках возможных перестановок в правительстве», — пишет канал.

Адвокат Попова Сергей Буйновский заявил Readovka, что задержание генерала провели корректно, без обыска по месту жительства, и в тот же день — 17 мая — арестовали, но до сих пор не предъявили никаких обвинений. Защита подала апелляцию на решение военного суда об избрании меры пресечения.

«Наша позиция, что домашний арест — это уже суровая мера. Считаем, что это — максимум. Он — действующий боевой генерал русской армии, был в госпитале и, несмотря на это, сотрудничал со следствием. На момент ареста он продолжает исполнять обязанности, так как был заключен контракт с Министерством обороны», — рассказал Буйновский.

По его словам, во время проведения следственных мероприятий Попов лежал в госпитале и поэтому не мог явиться к следователю по вызовам в качестве свидетеля, но активно сотрудничал с дознавателями.

В беседе с Baza адвокат генерала заявил, что материальное благосостояние его клиента «даже близко не согласуется с тем, о чем пишут сейчас каналы». «У человека, прослужившего всю жизнь в армии и отдавшего всего себя Родине, на сегодняшний день нет ничего», — констатировал он.

По данным телеграм-канала Shot, официально на Попова из недвижимости оформлена только трехкомнатная квартира площадью 76 кв. метров в панельном доме 2008 года постройки на Проселочной улице в Ростове. Стоимость этой квартиры составляет около 7 млн рублей.

Readovka пишет, что у генерала в собственности находятся только служебная квартира и два неосвоенных земельных участка.

Отец Попова, узнавший о его аресте из СМИ, поделился с «Базой» мнением о том, что его сына пытаются подставить.

«Сына давно не видел — ему отпуск не дают, он ко мне никак не доедет. Ему был положен отпуск, но его отправили в Сирию. Из Сирии приехал — в госпитале отлежал, ему дали путёвку в Кисловодск. В Кисловодске отлежал — поехал в Москву. Я думал, Шойгу снимут, ему какое-то место дадут, но Шойгу сняли, а толку нет», — поделился отец Попова, назвав сына «честным, порядочным офицером».

«Назвал все вещи своими именами». Что известно о конфликте генерала Попова с Генштабом

Попов был отстранен от командования 58-й армией в июле 2023 года. Сам он утверждал, что причиной отстранения стали его откровенные доклады о реальном положении дел на фронте. По словам генерала, он «назвал все вещи своими именами» и заострил внимание на «трагедии современной войны», включая «отсутствие контрбатарейной борьбы, разведки, и массовые увечья от артиллерии противника». После отстранения Попова перевели в Сирию.