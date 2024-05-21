Бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова арестовали по делу о мошенничестве, информацию об этом подтвердили в 235-м гарнизонном военном суде. Там уточнили, что постановление было вынесено еще на прошлой неделе, 17 мая.

«В отношении Попова судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — сказали в пресс-службе суда агентству «Интерфакс».

Как пояснили в пресс-службе, Попов находится в статусе подозреваемого, ему вменяется особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК).

Адвокат Сергей Буйновский сообщил агентству ТАСС, что Попов не признает вину ни в каких противоправных деяниях, защита обжаловала его заключение под стражу.

Ранее об аресте генерала сообщил телеграм-канал «Два майора». Он отмечал, что изначально дело о мошенничестве завели в отношении заместителя Попова, но потом фигурантом стал и он сам. Речь идет об ущербе на сумму более 100 млн руб., говорится в сообщении.

Наряду с Поповым по делу якобы проходят бизнесмен из Краснодарского края и некое «высокопоставленное должностное лицо ЮВО». Объектом мошенничества, по сведениям телеграм-канала, стали 2 тыс. тонн металлоизделий, купленные в рамках гумпомощи от военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области для строительства инженерных сооружений в интересах действующей 58-й армии.

Упомянутый предприниматель из Краснодарского края, по версии следствия, реализовал закупленные материальные ценности за пределами региона.

Политолог Сергей Марков, комментируя новость об аресте Попова, заявил, что «масштабная чистка армии России продолжается». По словам Маркова, Попов арестован «за коррупцию, за продажу налево металлоконструкций, которые должны были пойти на строительство линии обороны».

Провоенный канал «Сварщики» назвал арест Попова «первыми результатами аудита», который, как считают эксперты, должен провести в Минобороны новый глава ведомства Андрей Белоусов. «Кучно пошло», — соглашается «Белорусский силовик».

Автор провоенного канала Grey Zone, в свою очередь, напомнил, что Попов — «один из самых уважаемых генералов в армии». «Он один из тех, кто, командуя своими подчиненными, остановил контрнаступление противника на Запорожском направлении в июне 2023 года», — говорится в сообщении.

Генерал Попов был отстранен от командования 58-й армией в июле 2023 года. Сам он связывал такое решение с тем, что он, по его словам, не смалодушничал и прямо заявил более высокому командованию о проблемах в армии.

По данным телеграм-канала Mash, после отстранения Попова «отправили в Сирию, а через некоторое время вызвали в Москву на допрос по делу о мошенничестве в особо крупном размере».