Распространяемая в телеграм-каналах и СМИ информация о том, что бывший командующий 58-й армией Южного военного округа генерал-майор Иван Попов подозревается в продаже металлических изделий для строительства укреплений, может быть фейком. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев, который сам когда-то командовал 58-й армией.

По его словам, металлоконструкции обычно не используются для строительства инженерных сооружений.

«Что он там какие-то металлоконструкции продавал — это полный бред. Продажа металлоконструкций — версия неубедительная. Во-первых, это Херсонская область якобы подарила армии зачем-то. Металлоконструкции обычно не используются [для строительства укреплений] — используются дерево, грунт и железобетон. Инженерное сооружение — это что? Железобетонные называются доты, а деревянно-земляные — дзоты, их используют, чтобы удобно было вести огонь из всех средств поражения. Они могут быть долговременными. Зачем металлоконструкции [при их постройке] — я не представляю», — прокомментировал Соболев информацию о деле Попова.

По его словам, возможно, что в результате все окажется совсем не так, как пишут в соцсетях. Депутат заявил, что именно поэтому сам интернетом не пользуется. В любом случае, подчеркнул Соболев, не следует делать какие-либо выводы, не разобравшись.

«У нас был прецедент, когда Зусько, командующий 58-й армии, был обвинен чуть ли не в измене, в предательстве. Я начал разбираться. Оказывается, он лучше всех действовал в начальной стадии специальной военной операции и ушел на повышение. Он сейчас начальник штаба Западного, Ленинградского, Московского. Поэтому разобраться нужно», — подытожил Соболев.

Он имел в виду генерал-лейтенанта Михаила Зусько, сообщения об аресте которого с подачи украинских источников появились в Сети в октябре 2022 года. В них говорилось, что высокопоставленный силовик якобы обвиняется в пособничестве Украине, так как предоставлял ВСУ данные о позициях российских войск. Единственным реальным фактом, упомянутым в этих сообщениях было то, что Зусько родился в селе Ветлы Волынской области Украины.

Зусько командовал 58-й армией до Попова, причем дата его отстранения доподлинно неизвестна. Минобороны ничего не сообщало ни о причине этого кадрового решения, ни о дальнейшей карьере экс-командующего. В конце 2022 года Михаил Зусько был внесен в санкционный список Великобритании, где упоминался как начальник штаба Западного военного округа.

Попова отстранили от командования 58-й армией в июле 2023 года. Он сам утверждал, что это произошло после его честных докладов высшему руководству о реальном положении дел на Запорожском направлении.

«Назвал все вещи своими именами». Что известно о конфликте генерала Попова с Генштабом

Генерал Попов был арестован 17 мая 2024 года по делу о мошенничестве, совершенном организованной группой или в крупном размере. Об аресте Попова первыми сообщили провоенные телеграм-каналы «Два майора» и «Военный осведомитель», позже информацию подтвердило агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Сумма ущерба, который вменяют в вину задержанному, превышает 100 миллионов рублей. По версии следствия, которую приводят СМИ, Попов участвовал в продаже около двух тысяч тонн металлоизделий, купленных на средства Запорожской ВГА в качестве гумпомощи для строительства укреплений на Запорожском направлении.