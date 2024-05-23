22 мая военный суд арестовал начальника Главного управления связи Вооруженных сил, заместителя начальника Генштаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина по делу о получении крупной взятки. Что об этом известно ― в материале RTVI.

Официально подробности дела в отношении Шамарина не разглашаются. 235-й гарнизонный военный суд арестовал генерала на два месяца ― до 21 июля. Ему вменяется получение особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК, максимальное наказание — до 15 лет лишения свободы).

Согласно Уголовному кодексу, особо крупным размером взятки считается сумма денег, стоимость ценных бумаг, другого имущества либо услуг имущественного характера выше 1 млн рублей.

В суде от комментариев воздержались, сославшись на следственную тайну, передает «Интерфакс». Источник агентства утверждает, что Шамарину вменяется получение взятки при заключении госконтрактов.

В деле Шамарина фигурирует особо крупная взятка, которую он якобы получил еще в 2016 году будучи замначальника штаба Восточного военного округа по связи, утверждает телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» со ссылкой на источник.

Следствие продолжает сбор доказательств по делу Шамарина, в нем могут появиться новые эпизоды и фигуранты, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Источники BRIEF утверждают, что новые задержания по делу Шамарина ожидаются «еще до конца мая».

По данным источника «Коммерсанта», у Шамарина прошли обыски по делу о «предполагаемых махинациях». Рано утром 22 мая следователи пришли в служебную квартиру Шамарина в Хорошевском районе Москвы, утверждает телеграм-канал Mash со ссылкой на соседей генерала.

«Изначально двери им никто не открывал. После того как пригрозили взломать замки, супруга Елизавета впустила правоохранителей. 10 сотрудников работали чуть больше пяти часов. У жены и детей забрали мобильные и ноутбуки», — пишет канал.

На недвижимость, активы и банковские счета Шамарина наложен обеспечительный арест. По данным Mash и Shot, из недвижимости на Шамарина оформлена квартира в Подольске площадью 82 кв. м. Жена генерала владеет автомобилем Mercedes-Benz GLE Coupe AMG 53 AMG II (C167). Каналы оценивают его стоимость в 11,5-13 млн рублей.

Вадиму Шамарину 52 года. Он окончил Новочеркасское высшее военное командное училище связи, Военную академию связи имени маршала Буденного, и Военную академию Генерального штаба ВС России. В 2011 году был назначен начальником связи — заместителем начальника штаба Восточного военного округа по связи. С апреля 2016 года Шамарин занимал пост замначальника Главного управления связи вооруженных сил России. С мая 2020 года — врио начальника, затем начальник Главного управления связи ВС России ― заместитель начальника Генштаба. Также Шамарин возглавлял координационный комитет начальников связи вооруженных сил стран СНГ. Шамарин ― почетный радист, в числе его наград медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медаль Суворова.

Что говорят депутаты Госдумы и военкоры о деле Шамарина

«Коммерсант» напоминает, что с 2020 года под арестом находится предшественник Шамарина на посту замначальника Генштаба Халил Арсланов. Он обвиняется в мошенничестве и получении взятки в размере 12 млн рублей от бывшего директора Ярославского радиозавода Сергея Якушева.

Как писало издание, в основу дела Арсланова легли махинации с АО «Воентелеком». Речь идет о приобретении маршрутизаторов и другого спецоборудования у российских производителей почти на 1,6 млрд рублей.

По версии СК, в нарушение контрактов изделия были произведены в Китае, в России их только собирали, а стоимость части оборудования была завышена.

Изначально в деле Арсланова также фигурировало хищение 6,7 млрд руб. при закупке для российской армии радиостанций нового поколения «Азарт». Позже этот эпизод убрали из обвинительного заключения, но расследования по нему продолжаются, писал «Коммерсант». Суд по делу Арсланова закрыт из-за наличия материалов, в которых содержится служебная тайна.

После начала боевых действий на Украине военные блогеры жаловались на проблемы со связью на фронте. Много постов этой теме посвятил автор телеграм-канала «Нам пишут из Янины» Андрей Морозов с позывным «Мурз» (в феврале 2024 года он покончил с собой). В числе прочего он подробно писал о радиостанциях «Азарт», отмечая их дороговизну и называя «совершенно бесполезными».

Задачей Шамарина было исправить наследство Арсланова, но в этой области «мало что поменялось», рассуждает автор военного телеграм-канала Zergulio Сергей Колясников.

«В каком состоянии по сегодняшний день связь в войсках, кому надо — в курсе», — пишет он.

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев, комментируя корреспонденту RTVI задержание Шамарина, заявил, что «не все там чисто». По его мнению, расследование в отношении Шамарина началось не из-за того, что он отвечал за связь, а потому, что отвечал за заказы средств, которые обеспечивают связь.

«Связь у нас не очень хорошая, особенно в начале СВО, сейчас немножко улучшается», — отметил депутат.

К Главному управлению связи ВС «претензий много», пишет телеграм-канал «Рыбарь» бывшего сотрудника пресс-службы Минобороны Михаила Звинчука. В частности он отмечает «очень маленький процент» научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, проведенных за последние 11 лет.

«Такие работы проходят по линии управления развития информационных технологий. А это все — деньги, причем немалые. Траты были, реализации не было», — отмечает «Рыбарь».

К самому Шамарину, по утверждению канала, «хватает претензий по очковтирательству, подбиванию докладов о том, как все хорошо, и необоснованным организационным решениям, которые вредили вопросам организации связи в войсках».

«Если же сюда добавить истории со скандальными Азарт-БВ, многочисленными поделками, которые мягко говоря были неэффективны, то список неудобных вопросов будет огромным», — продолжает проект Звинчука.

Канал называет происходящее «аудитом по линии высоких технологий Минобороны», который, по его мнению, может говорить о «потенциальных претензиях» к деятельности замминистра обороны Павла Попова.

Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц предположил, что в деле Шамарина «все намного прозаичнее». Коц поделился ссылкой на свой материал 2009 года, в котором рассказывалось о деле двух отставных полковников, которые занимались торговлей военными радиочастотами.

Источник Коца тогда рассказывал, что один из фигурантов дела при обыске пытался избавиться от записной книжки с «теневой бухгалтерией», в которой указывалось, «кому сколько он давал в Министерстве обороны». В книжке среди прочих якобы значилось имя Евгения Карпова ― так же звали тогдашнего начальника связи Вооруженных сил ― замглавы Генштаба. «Не удивлюсь, если эта схема в том или ином виде жива по сей день», — прокомментировал Коц.