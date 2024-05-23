В Кремле не считают «кампанейщиной» аресты высокопоставленных представителей Минобороны по делам о коррупции. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Борьба с коррупцией — это последовательная работа. Это не кампания, это постоянная продолжающаяся работа. <…> Она продолжается во всех ведомствах, будь то федеральные ведомства или будь то муниципальный уровень. <…> Ни о какой кампанейщине здесь, конечно, речи не идет», — приводит слова Пескова телеграм-канал радиостанции «Маяк».

Комментируя арест начальника Главного управления связи Вооруженных сил ― замглавы Генштаба Вадима Шамарина, Песков сказал, что не имеет полномочий говорить о деталях произошедшего.

235-й гарнизонный военный суд 22 мая арестовал Шамарина на два месяца по делу о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Подробности дела не разглашаются из-за тайны следствия. По данным источника «Интерфакса», генералу вменяется получение взятки при заключении госконтрактов.

Аресты в Минобороны

Шамарин стал четвертым высокопоставленным представителем Минобороны, арестованным за последний месяц. Ранее в СИЗО были отправлены замминистра обороны Тимур Иванов, начальник главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенант Юрий Кузнецов и бывший командующий 58-й армией Южного военного округа Иван Попов.

Иванову и Кузнецову вменяется получение взятки в особо крупном размере. Попов арестован по делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), обвинение ему пока не предъявлено.

По версии следствия, Иванов получал крупные взятки в виде услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны. По данным «Коммерсанта», общая сумма взятки, полученной Ивановым с 2018 по 2023 год, составила 1,185 млрд рублей.

Юрий Кузнецов, как считает следствие, получил от знакомого предпринимателя Левы Мартиросяна взятку на общую сумму 30,5 млн рублей за помощь в заключении госконтрактов на оказание гостиничных услуг стоимостью 372 млн рублей. Ивану Попову вменяется участие в организации продаже 2 тыс. тонн металлоконструкций, предназначенных для строительства укреплений 58-й армии.