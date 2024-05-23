235-й гарнизонный военный суд арестовал начальника Главного управления связи Вооруженных сил и заместителя начальника Генштаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. Об этом сообщили РБК в суде.

Шамарин арестован 22 мая на два месяца, ему вменяют получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК).

У генерала прошел обыск, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Затем Шамарина доставили на допрос в Главное военное следственное управление СКР. Источник «Интерфакса» сообщил, что процессуальный статус Шамарина будет определен после допроса.

Вадим Шамарин стал четвертым высокопоставленным представителем Минобороны, арестованным за последний месяц. В конце апреля под стражу был взят замминистра обороны Тимур Иванов, в середине мая — начальник главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенант Юрий Кузнецов. Обоим вменяется получение взятки в особо крупном размере, но формально их дела не связаны.

17 мая по делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) был арестован бывший командующий 58-й армией Южного военного округа Иван Попов. По данным СМИ и телеграм-каналов, ему вменяется участие в организации продаже 2 тыс. тонн металлоконструкций, которые были предназначены для строительства укреплений 58-й армии.