Начальника управления кадров Минобороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК). Главного кадровика военного ведомства взяли под стражу всего через два дня после отставки Сергея Шойгу с поста министра обороны. Что известно об уголовном деле против Кузнецова — в материале RTVI.

Как задержали Кузнецова

О задержании Юрия Кузнецова в ночь на 14 мая сообщили провоенные телеграм-каналы и ТАСС. По данным источника анонимного телеграм-канала «ВЧК-ОГПУ», генерала задержали 13 мая в его доме в Истринском районе — силовики «буквально вытащили» его из постели и увезли на допрос.

Собеседник канала утверждает, что в «момент штурма» дома Кузнецова он находился дома с женой.

«Контрразведчики пришли за генералом во всеоружии и действовали нарочито жестко. Около 5 часов утра 13 мая силовики в балаклавах и с ломами «вынесли» ворота и окна в особняке главного военного кадровика в Истринском районе», — пишет «ВЧК-ОГПУ».

Телеграм-канал «Рыбарь» бывшего сотрудника пресс-службы Минобороны Михаила Звинчука пишет, что следственные действия также прошли на рабочем месте Кузнецова в его отсутствие.

Судя по карточке 235-го гарнизонного военного суда, Кузнецов был арестован в тот же день, 13 мая. Телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» пишет, что генерала поместили в СИЗО.

Следственный комитет (СК) сообщил, что во время обысков по местам фактического проживания и регистрации Кузнецова силовики нашли и изъяли денежные средства в рублях и иностранной валюте в размере более 100 млн рублей, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши.

По информации «ВЧК-ОГПУ», жену Кузнецова отвезли на допрос в Следственный комитет. Канал пишет, что ранее она работала в комитете по военно-техническому сотрудничеству с иностранными государствами, академии РВСН и других структурах Минобороны.

Также были задержаны две дочери Кузнецова, которых позже отпустили домой, пишет «ВЧК-ОГПУ».

«Со слов близких, им ничего не объяснили, провели обыск и изъяли сотовые телефоны. В присутствии сотрудников контрразведки женщина было запрещено переговариваться с Юрием Кузнецовым и даже между собой. В доме особенно тщательно искали документы», — сообщает канал.

В чем обвиняют главного кадровика Минобороны

Изначально военные телеграм-каналы предположили, что дело Кузнецова имеет «окрас государственной измены» из-за деятельности генерала на посту руководителя Службы защиты гостайны. Однако утром 14 мая Следственный комитет (СК) сообщил, что расследование носит коррупционный характер.

По версии следствия, в 2021-2023 годах, когда Кузнецов возглавлял Восьмое управление Генштаба ВС России, генерал получил взятку от «представителей коммерческих структур» за «совершение определенных действий в их пользу». Сумма взятки и другие подробности в пресс-релизе СК не приводятся.

По обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК) Кузнецову грозит 15 лет лишения свободы.

Юрию Кузнецову 55 лет. На протяжении 13-ти лет — с мая 2010 по май 2023-го — он работал в должности руководителя Восьмого управления Генштаба (Служба защиты государственной тайны Вооруженных сил России, ЗГТ), которое занимается «обеспечением Минобороны необходимой информацией для выполнения текущих задач по управлению» армией. Этот пост он занял еще до назначения Сергея Шойгу министром обороны (2012 год). В 2023 году Кузнецов был назначен на должность начальника Главного управления кадров военного ведомства (до этого генерал «проходил службу на различных должностях службы защиты государственной тайны»). Провоенный телеграм-канал «МИГ России» называл это назначение повышением, указывая, что «должность у него теперь генерал-полковничья, по статусу примерно как замминистра». Согласно сайту Минобороны России, Кузнецов награжден орденом Александра Невского, орденом «За военные заслуги», орденом Почета и другими медалями. Генерал также является заслуженным военным специалистом и кандидатом технических наук.

«Чистки» в Минобороны после отставки Шойгу

12 мая президент России Владимир Путин снял Сергея Шойгу с поста министра обороны, назначив его на должность секретаря Совбеза вместо Николая Патрушева. Как ожидается, военное ведомство после утверждения нового состава правительства возглавит и.о. первого вице-премьера Андрей Белоусов, курировавший в кабмине экономический блок. Он уже обозначил, какие проблемы, связанные с работой министерства, намерен решать после назначения.

Кузнецова задержали всего через три недели после ареста замминистра обороны Тимура Иванова, который также проходит обвиняемым по коррупционному делу. В его деле идет речь о получении взятки при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны. По данным «Коммерсанта», общая сумма взятки, полученной замминистра с 2018 по 2023 год, составила 1,185 млрд рублей.

Сразу после появления информации о задержании Кузнецова «Рыбарь» написал, что со сменой министра обороны в военном ведомстве начались «предсказуемые чистки», в том числе в отношении сотрудников, которые «так или иначе замараны в неприятных эпизодах».

Комментируя информацию о задержании Кузнецова, журналистка Ксения Собчак написала в своем телеграм-канале, что «чистки в Минобороны продолжаются». «Интересно, сколько еще будет уголовных дел?» — задалась она вопросом.

В ближайшее время в отношении сотрудников Минобороны могут быть заведены новые дела, сообщил телеграм-канал Brief со ссылкой на источники в силовых структурах.

«Не обязательно все без исключения фигуранты будут высокопоставленными, на среднем и низовом уровне борьба с коррупцией тоже будет вестись», — приводит канал слова одного из собеседников.

На фоне задержания Кузнецова телеграм-каналы «Военный осведомитель» и «Grey Zone» сообщили, что в начале мая в отставку подали два замминистра обороны — Руслан Цаликов и Алексей Криворучко. По данным каналов, они подали заявления на увольнение по собственному желанию на имя Шойгу, однако документы, как ожидается, будет подписывать уже Белоусов. «Рыбарь» предположил, что Цаликов может перейти в Совет безопасности вслед за Шойгу.

Как утверждает «Grey Zone», и Цаликов, и Криворучко, были якобы замешаны в нескольких коррупционных скандалах, а их отставка связана с арестом Иванова. В то же время «Рыбарь» раскритиковал это предположение, обвинив его авторов в нацеленности на «расшатывание обстановки внутри оборонного ведомства». Звинчук заверил, что возможные перестановки в Минобороны вызваны «исключительно намерением Андрея Белоусова обновить свою команду».

Минобороны не делало официальных заявлений об отставке Цаликова и Криворучко.

В Кремле на вопрос о том, можно ли назвать «чисткой» последовательные привлечения к уголовной ответственности сотрудников Минобороны, посоветовали обратиться в следственные органы, передает РБК.