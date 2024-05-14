Как минимум два заместителя министра обороны России — Руслан Цаликов, который курирует департамент информации и массовых коммуникаций ведомства и Алексей Криворучко, отвечающий за вопросы организации обеспечения Вооруженных сил, — подали рапорты об отставке еще до назначения Андрея Белоусова на должность нового главы Минобороны. Об этом сообщают телеграм-каналы «Военный осведомитель» и «Grey Zone«

По их данным, Цаликов и Криворучко еще около недели назад подали заявления на увольнение по собственному желанию на имя исполнявшего тогда обязанности министра обороны страны Сергея Шойгу. Сейчас документы ожидают подписания уже нового министра — Андрея Белоусова.

Бывший сотрудник пресс-службы Минобороны и автор телеграм-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук предполагает, что Цаликов может перейти в Совет безопасности вслед за своим бывшим руководителем как в оборонном ведомстве, так и в администрации Московской области Сергеем Шойгу.

«Поэтому увольнение по собственному желанию — это естественный процесс», — пишет «Рыбарь».

Телеграм-канал «Военный осведомитель» отметил, что в своём первом выступлении в качестве министра обороны Белоусов указал на проблемы в социальном и медицинском обеспечении российских военнослужащих. В то же время именно Цаликов на своем посту в Минобороны курировал вопросы жилищного и медицинского обеспечения, строительства и ремонта объектов военного назначения.

Кроме того, он контролировал Департамент информации и массовых коммуникаций военного ведомства, на который также может повлиять уход первого замминистра, пишет канал.

Между тем, авторы «Военного осведомителя» допустили, что в этой связи может значительно измениться информационная политика министерства.

По информации «Grey Zone», и Цаликов, и Криворучко, «как и многие другие руководители министерства обороны», были замешаны в нескольких коррупционных скандалах. В частности, в ходе расследования, на которое ссылается канал, выяснилось, что у Криворучко еще с 2011 года есть недвижимость в США, а в России он приобрел дом площадью 1500 кв. м. на участке в 35 соток в престижном районе Подмосковья. Кроме того, по данным канала, две дочери Криворучко родились в США и имеют американское гражданство.

Авторы «Grey Zone» не исключили, что решения об уходе Цаликова и Криворучко могут быть продиктованы арестом ранее отстраненного от должности замминистра обороны Тимура Иванова. При этом автор телеграм-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук раскритиковал эту мысль. По его мнению, подобные версии появились «от лукавого и не выдерживают никакой критики, поскольку направлены в первую очередь на расшатывание обстановки внутри оборонного ведомства». Он уверен, что перемены в министерстве будут продиктованы «исключительно намерением Андрея Белоусова обновить свою команду».

Звинчук также подчеркнул, что Цаликов по-прежнему остается на рабочем месте и выполняет свои обязанности до того момента, пока не будет принято официальное решение о его замене. Он также предположил, что пост первого заместителя министра обороны Белоусова может занять главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач.

Руслан Цаликов работал в команде Сергея Шойгу с 1994 года — сначала в МЧС, затем в правительстве Московской области. В 2012 году он пришел в Минобороны, где уже в 2015 году получил должность первого заместителя министра. Алексей Криворучко до прихода в Минобороны в разные годы занимал руководящие должности в «Аэрофлоте», в компаниях «АвтоВАЗ» и «Аэроэкспресс». В 2006 году был главным экспертом в «Рособоронэкспорт», а с 2014 по 2018 года — руководителем «Концерна «Калашников». В июне 2018 года Криворучко назначили заместителем министра обороны России.

Ранее, 13 мая, в телеграм-канале «Рыбарь» появилась информация о задержании еще одного сотрудника оборонного ведомства — начальника Главного управления кадров Юрия Кузнецова. По мнению автора канала, причиной задержания могла стать деятельность Кузнецова, связанная с гостайной.

Вечером 12 мая президент России Владимир Путин предложил назначить новым министром обороны страны Андрея Белоусова. При этом, бывшего главу оборонного ведомства Сергея Шойгу президент утвердил на пост секретаря Совбеза.

Выступая 13 мая на заседании Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, новый глава Минобороны Андрей Белоусов заявил, что в первую очередь необходимо решать накопившиеся проблемы с выплатами, льготами, лечением и жильем для военнослужащих. По его словам, в Минобороны «есть над чем работать».