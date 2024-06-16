Утром 16 июня несколько арестантов, в том числе осужденные по статьям о терроризме, захватили в заложники двух сотрудников СИЗО-1 Ростова-на-Дону. Позже в результате спецоперации по освобождению заложников преступники были убиты. Корреспондент RTVI Денис Волин поговорил с ветераном спецназа ФСИН о том, как стал возможен захват заложников в изоляторе и какие действия силовые органы предпринимают в таких случаях.

«Обычно чаще всего захват заложников заключенными происходит в медучреждениях, когда человек пришел к медсестре, дал ей «леща», скрутил и дальше требования предъявляет. А здесь якобы вынесли решетку в хате и оттуда куда-то пробрались. Как такое возможно, я не понимаю», — отметил собеседник RTVI.

По его словам, в таких случаях быстро создается оперативный штаб, в который входят представители ФСБ, ФСИН и МВД. Они разрабатывают план действий и решают, когда идти на штурм, рассказал ветеран спецназа.

На вопрос, где находятся остальные заключенные, он объяснил, что любой СИЗО перекрывается множеством дверей. «Они прошли один участок и все, двери захлопнулись. То есть они были закрыты в каком-то локальном участке и в этом конкретном участке оказалось двое сотрудников, которых взяли в плен», — сказал он.

Комментируя данные телеграм-каналов о том, что у преступников были телефоны, ветеран предположил, что средства связи «на свой страх и риск» проносят молодые сотрудники, «лишь бы хоть сколько-то заработать».

По мнению силовика, захват заложников в СИЗО стал возможен из-за нехватки кадров и маленьких зарплат в системе ФСИН.

«Зарплаты маленькие и никто из молодежи, никто не хочет идти. Или приходят и уходят. Текучка. Это приводит к тому, что те, кто там работают, вынуждены сутками пахать на износ. Домой пришел — поспал и снова на смену», ― рассказал собеседник RTVI.

По его словам, у сотрудников изоляторов «нищенская зарплата», поэтому ни о какой специальной подготовке говорить не приходится.