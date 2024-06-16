В Ростове-на-Дону обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО, захватили в заложники двух сотрудников. Об этом сообщает региональное управление ФСИН.

На месте происшествия находится начальник ведомства, представители правоохранительных органов и прокуратуры. Ведутся переговоры по освобождению заложников.

В ГУ ФСИН назвали контролируемой обстановку в СИЗО. На место для проверки выехала группа сотрудников центрального аппарата ФСИН России.

По данным телеграм-канала Baza, шестеро обвиняемых, в числе которых несколько осужденных по статьям о терроризме, выбили оконную решетку в своей камере и проникли в дежурную часть.

Как утверждает канал, в заложниках находятся начальник оперативного управления в звании подполковника и младший инспектор дежурной службы СИЗО. Предположительно обвиняемые отобрали у сотрудников оружие, добавляет Baza.

Территория вокруг СИЗО оцеплена.

Захватившие заложников называют себя участниками террористической организации «Исламское государство»* (ИГИЛ*, ИГ*), утверждает источник телеканала РЕН ТВ. По его словам, на свободе они планировали теракт, но были задержаны на этапе подготовки.

По данным Baza, трое участников захвата в СИЗО были осуждены в декабре 2023 года за участие в ИГИЛ* и подготовке нападения на здание Верховного суда Карачаево-Черкесии. Двое из них получили по 18 лет лишения свободы, еще один — 18,5 года.

Телеграм-канал 112 опубликовал видео с предполагаемыми злоумышленниками. Один из них вооружен ножом. Автор съемки обратился к сидящему на земле мужчине в форме, закованному в наручники.

«Люди настроены серьезно, услышьте их», — заявил тот.

По предварительным данным, захватившие заложников требуют машину, оружие и возможность уехать из изолятора, пишет Baza.

* организация признана в России террористической и запрещена