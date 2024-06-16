Утром 16 июня шестеро заключенных захватили двух сотрудников СИЗО-1 в Ростове-на-Дону. Спустя несколько часов пресс-служба УФСИН по Ростовской области сообщила, что все захватчики были убиты. Как отмечает телеграм-канал Shot, трое из них были в сознании, но скончались до приезда скорой. Что известно об осужденных и как они планировали захват — в материале RTVI.

О захвате двух сотрудников изолятора в Ростове стало известно 16 июня около 9:00. ТАСС пишет, что в заложниках удерживали оперативного сотрудника и инспектора-надзирателя. По данным члена Совета по правам человека при президенте России Евы Меркачевой, одним из них был начальник оперативного управления ФСИН Александр Богма.

«Непонятно что он делал в СИЗО в воскресенье… Напомню, что в выходные заключенных в суды и на следственные действия не вывозят, к адвокату и на свидания тоже», — написала правозащитница в своем телеграм-канале.

Другой захваченный — 23-летний Виктор Кончаков, пишет «Осторожно, новости». По данным канала, ранее он учился в архитектурном колледже, прошел срочную службу в российской армии, после чего вернулся домой и в последнее время работал в ростовском СИЗО в должности младшего инспектора дежурной смены.

Оба сотрудника ФСИН были освобождены, их жизни ничего не угрожает.

РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах писало, что преступников было шесть или семь обвиняемых. Телеграм-канал Baza сообщал о шести напавших на сотрудников СИЗО. По данным канала, среди них Сайпудинов М.Ш, Цицкиев А.М, Камбеев Д.В., Гиреев Т.М., Акиев Ш.А, Гандалоев М.

Baza уточнила, что в декабре 2023 года Шамиль Акиев, Тамерлан Гиреев и Азамат Цицкиев были осуждены за участие в ИГИЛ* и подготовку теракта в здании Верховного суда в Черкесске. Телеграм-каналы опубликовали кадры их задержания в прошлом году, проходившего в подъезде многоэтажного дома.

Тогда один из задержанных заявил, что они хотели «напугать людей» с помощью взрывчатки. Другой злоумышленник отметил, что в квартире находится взрывчатая смесь белого цвета. На вопрос о том, кто ее изготовил, он ответил: «Я не знаю, я не спрашивал таких моментов».

«Известия» пишут, что во время обысков по адресу проживания у обвиняемых были изъяты компоненты для изготовления самодельной взрывчатки, схема объекта, где планировался теракт, а также средства связи, через которые они получали инструкции.

В мае 2024 года Гиреев и Акиев были приговорены к 18 годам лишения свободы, а Цицкиев — к 18,5 года. «Осторожно, новости» указывают, что во время судебного процесса было установлено, что фигуранты связались с боевиками из Сирии через мессенджер Telegram и по их указанию поехали в Черкесск.

Там они сняли квартиру и выбрали Верховный суд в качестве объекта для атаки. После этого они купили необходимые компоненты для сборки взрывного устройства. Телеграм-канал Shot добавляет, что для совершения теракта обвиняемые также приобрели два пистолета Макарова и автомат Калашникова.

RT отмечает, что в ориентировках на Акиева, Гиреева и Цицкиева сказано, что они состоят на профилактическом учете как «лица, изучающие, пропагандирующие, исповедующие либо распространяющие экстремистскую идеологию и склонные к совершению терактов». Кроме того, Акиев состоит на учете как «склонный к совершению суицида и членовредительству». Все трое включены в список террористов и экстремистов, который ведет Росфинмониторинг.

Источник BRIEF подчеркнул, что Гиреев, Цицкиев, Акиев не могли сидеть в одной камере, поскольку были осуждены по одному делу.

«Подельников не сажают в одну камеру. Однако сообщения по поводу сообщника из числа сотрудников (СИЗО) являются пока необоснованными домыслами», — добавил он.

Еще один обвиняемый, который по данным Baza участвовал в захвате СИЗО-1, — Малик Гандалоев. Телеграм-канал пишет, что в феврале 2023 года он выехал на автобусе из Астрахани вместе со своим братом Рамзаном и другом Арсеном Гаммадовым, после чего молодые люди пропали. Тогда Гандалоев писал своему отцу: «Не ищите меня», указывает Baza.

22 марта того же года их задержали — они прятались в лесу недалеко от села Алхасты. На месте правоохранители обнаружили тайник, в котором лежали самодельное взрывное устройство с поражающими элементами и взрывчатое вещество, пишет Baza.

На Малика Гандалоева и Гаммадова возбудили уголовное дело по статьям об изготовлении и незаконном хранении взрывчатых веществ. Рамзана Гандалоева задержать не удалось — он числится без вести пропавшим.

«Захват готовился несколько месяцев»

В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что захват заложников в СИЗО-1 якобы готовился несколько месяцев. Baza пишет, что кураторам операции удалось доставить захватчикам в изолятор оружие, флаги ИГИЛ* и средства связи. По словам собеседника ТАСС, будет проверяться версия, что действия захвативших заложников в ростовском СИЗО координировались извне. Вместе с этим ФСИН проведет проверку в отношении самого СИЗО и его сотрудников. Будет выясняться, как к заключенным попали ножи и флаги.

Как указывает источник телеграм-канала Shot, захватившие в заложники сотрудников СИЗО преступники устроили побег ночью. Собеседник отмечает, что они выпилили оконные решетки и спустились по канату с третьего и четвертого этажей. Один из них якобы упал и сломал руку.

После выхода из камер осужденные отсиделись на территории СИЗО, а затем скооперировались и захватили сотрудников, пишет Shot. По факту захвата заложников возбуждено уголовное дело.

*организация признана в России террористической и запрещена