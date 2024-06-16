Сотрудники СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, находившиеся в заложниках, освобождены при проведении специальной операции, преступники убиты. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по Ростовской области.

Освобожденные сотрудники не пострадали. Источник Shot сообщает о шести убитых участниках захвата заложников. Трое из них оставались в сознании, но умерли до приезда скорой, утверждает канал.

По предварительным данным, один из заложников получил легкое ножевое ранение, пишет Baza. Его жизни ничего не угрожает.

Утром 16 июня обвиняемые захватили в заложники двух сотрудников ростовского СИЗО-1. Правозащитница Ева Меркачева назвала одним из захваченных начальника оперативного управления УФСИН по Ростовской области Александра Богму. Второй заложник — 23-летний младший инспектор Виктор Кончаков, сообщал телеграм-канал «Осторожно, новости».

По данным Baza, трое напавших на сотрудников СИЗО ― Шамиль Акиев, Тамерлан Гиреев и Азамат Цицкиев ― проходили по делу о подготовке теракта в Верховном суде Карачаево-Черкесии. В декабре 2023 года Гиреева и Акиева приговорили к 18 годам лишения свободы, Цицкиева — к 18,5 года.

По факту захвата заложников в СИЗО возбуждено уголовное дело.