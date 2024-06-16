Захват заложников в ростовском СИЗО-1 тщательно готовился, «возможно, не один месяц». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По словам источника агентства, заключенные содержались в разных камерах, но между ними была связь. Проверяется версия о том, что их действия координировали извне, добавил собеседник ТАСС.

По утверждению источника 112, заключенные заранее ослабили решетку камеры. В нужный момент они выбили ее и выбрались во двор, после чего проникли в дежурную часть изолятора и захватили сотрудников.

Как пишет Baza, «кураторам захвата» якобы удалось передать преступникам оружие, флаги ИГИЛ* и средства связи. Источник Shot предположил, что координаторы действий арестантов могли сообщать им, с кем наладить связь и «договориться», чтобы выйти на свободу.

По данным канала, силовики проверяют версию о том, что обвиняемые могли «завербовать» начальника управления СИЗО-1 и «еще одного вышестоящего сотрудника».

УФСИН по Ростовской области сообщило о захвате двух заложников в СИЗО-1 Ростова-на-Дону около 9 утра 16 июня. По данным ТАСС, речь идет об инспекторе-надзирателе и оперативном сотруднике.

Правозащитница Ева Меркачева пишет, что один из захваченных — начальник оперативного управления УФСИН по Ростовской области Александр Богма.

«Непонятно, что он делал в СИЗО в воскресенье… Напомню, что в выходные заключенных в суды и на следственные действия не вывозят, к адвокату и на свидания тоже», — отметила она.

Второй захваченный ― предположительно младший инспектор дежурной смены Виктор Кончаков, сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».

В захвате заложников участвует шесть-семь арестантов, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. По данным Baza, трое из предполагаемых преступников ― Шамиль Акиев, Тамерлан Гиреев и Азамат Цицкиев ― в декабре 2023 года были приговорены к длительным срокам по делу о подготовке теракта в Верховном суде Карачаево-Черкесии.

Захватившие заложников находятся во внутреннем дворе СИЗО, они вооружены ножом, резиновой дубинкой и пожарным топором, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

*запрещенная в России террористическая организация