Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что не комментировал информацию о захвате заложников в СИЗО-1 Ростова-на-Дону, пока ситуацией занимались правоохранительные органы. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Не комментировал ситуацию, пока правоохранители выполняли свою работу. Сейчас, когда заложники освобождены, могу сказать одно: любой нарушивший закон должен нести ответственность», — говорится в посте Голубева.

По словам губернатора, он с утра 16 июня получил оперативные доклады о захвате заложников и «был на постоянной связи с силовиками».

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