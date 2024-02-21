Российские военкоры 21 февраля сообщили о самоубийстве Андрея Морозова (позывной «Мурз»), соратника бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова, участника боевых действий в Донбассе с 2014 года. В последнем посте он писал о намерении покончить с собой.

Смерть Морозова подтвердил его друг, волонтер Владимир Грубник. «Моего друга Андрея Морозова больше нет», — сообщил он. Также об этом написали блогер Владимир Романов, телеграм-каналы «Два майора», «Zаписки Vетерана», военкор Юрий Котенок и другие. «Он очень сильно устал, и рядом не оказалось товарища, к сожалению, который бы его поднял за руку», — пишет глава благотворительного фонда No Pasaràn Алексей Колесников.

У Морозова возник конфликт «по поводу освещения ситуации на фронте», говорится в канале «Два майора». «После медийного скандала он сообщил, что его вызывало командование. Сегодня его товарищи сообщили, что он мертв», — добавляется в посте.

Морозов был автором телеграм-канал «Нам пишут из Янины». В своем последнем посте, опубликованном утром 21 февраля, он пожаловался, что руководство заставило его удалить из телеграм-канала сообщение о потерях в боях за Авдеевку и о том, что главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому удалось вывести солдат из окружения. В случае отказа удалить пост соединение Морозова грозили оставить без снабжения, утверждал он.

«Я всегда находил в себе новые силы бороться. <…> Нашел бы и еще сил, и еще, но я не вижу смысла бороться дальше теми средствами, которые доступны мне живому. Они исчерпаны, они потеряли эффективность, и я достаю последнее средство», — написал он.

Морозов завещал похоронить себя на кладбище в Кировске (ЛНР) рядом с бойцами 14-го батальона территориальной обороны «Призрак». Также военный распорядился направить часть средств от продажи недвижимости своей семьи на оснащение внештатными беспилотниками 4-й отдельной мотострелковой бригады, в которой он служил.

Чем известен Андрей Морозов

До военной операции Морозов был известен своим радикальным блогом в «Живом журнале» и тем, что участвовал в организации акций прямого действия в духе нацболов. Закидывал помидорами политика Илью Яшина*, журналистов Юлию Латынину* и Павла Гусева. Участвовал в атаке на польское посольство в Москве, облив его стену и бронзовый барельеф с гербом Польши томатным соком.

В 2007-2009 годах Морозов отбывал срок за обстрел из обреза в марте 2007 года офиса «Единой России» на Кутузовском проспекте. Партия, по мнению Морозова, проводила антироссийскую политику: в Москве в тот год одну из улиц назвали именем Ахмата Кадырова.

С началом конфликта в Донбассе Морозов ушел в ополчение и продолжал вести блог, где с 2014 года предупреждал о «неизбежной войне между Россией и Украиной, к которой надо готовиться». Занимался поставкой снаряжения для ополчения, для чего организовал Координационный центр помощи Новороссии. Участвовал во взятии Дебальцево.

С февраля 2022 года оказался вовлеченным в конфликт на Украине, занимался военной связью в ЛНР. В своем блоге регулярно критиковал руководство армии.

По словам военного волонтера Романа Алехина, Морозов помог многим подразделениям и внес большой вклад в архитектуру управления связью в зоне военной операции. «К сожалению, у нас не все понимают архитектуру связи, как этим всем управлять в новых современных условиях СВО. А «Мурз» — из тех, кто помогал, обучал, настраивал архитектуру полностью защищенной, стабильной связи», — рассказал Алехин NEWS.ru.

* внесены Минюстом России в. реестр иноагентов