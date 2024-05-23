С конца апреля арестованы четыре генерала Минобороны России — замминистра Тимур Иванов, начальник главного управления кадров Юрий Кузнецов, бывший командующий 58-й армией Южного военного округа Иван Попов и начальник Главного управления связи Вооруженных сил, заначальника Генштаба Вадим Шамарин. Троим из них — Иванову, Кузнецову и Шамарину — вменяется получение взятки в особо крупном размере. Как депутаты Госдумы и военкоры оценивают аресты в Минобороны — в подборке RTVI.
Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов — RTVI
Там действительно нужно хорошо разбираться. Уверен, что новый министр обороны, будучи человеком, который никогда за всю свою жизнь ни разу не был даже близко с какими-то коррупционными деяниями, <…> не потерпит, чтобы бюджетные деньги <…> куда-то там утекали.
Поэтому я не сомневаюсь, что вот такие процессы [аресты по коррупционным делам] идут и будут идти дальше. Это все правильно, пожелаем успеха новому министру обороны.
Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев ― RTVI
Бороться с коррупцией в Минобороны надо обязательно, и если туда проникла коррупция, то каленым железом выжигать, потому что мы на армию выделяем огромные деньги. <…>
Давайте расставим все точки над i: те, которые сейчас [арестованы], ну, может быть, за исключением некоторых, ― они же и не офицеры никакие. <…> Там офицеров-то нет. <…> Поэтому давайте не будем — офицеры отдельно, а должностные лица, которые занимались коррупцией и нанесли ущерб как Вооруженным силам, так и в целом России, ― должно, конечно, следствие разобраться и восстановить справедливость.
Главный редактор RT Маргарита Симоньян
Утренние разговоры знакомых в московских гостиных:
— Слышал, военного начальника по связи арестовали?
— А чего ты удивляешься? Ты вчера на озоне купила рации, чтобы за ленту отправить.
Телеграм-канал Михаила Звинчука «Рыбарь»
Нынешние аресты и задержания по подозрению в получении взятки руководства Минобороны России максимально логичны с точки зрения сохранения целостности системы <…>.
И получается в сумме идеальная ситуация для всех: бойцы на фронте получают порцию позитива, команда нового министра обороны обеспечивает себе громкий старт, проблемы начинают тут же решаться <…>, а простое население торжествует.
Военный журналист Роман Сапоньков
Вообще чистки последних недель наводят на уверенность, что государство все же хочет победить в войне.
Писатель Захар Прилепин
Такие крупные чины из МО валятся. И тут, конечно же, неизбежно вспоминаются наши (боевые) тыловые блогеры на подсосе у, должно быть, этих же чинов, что 2 года подряд затаптывали легендарных военкоров в пыль и грязь — за любые попытки «вскрыть недостатки» и выправить положение. <…>
Остается только дождаться, как те же самые (боевые) тыловые блогеры начнут топить своих вчерашних сановных заказчиков. Ибо — заказчики сменились.
Автор телеграм-канала «Синяя Z Борода» Тимофей Ермаков
От арестов высокопоставленных лиц в МО никто от радости из берцев не выпрыгивает. Их аресты обнажают системные проблемы, от которых очень тягостное впечатление. Но все надеются, что это сигналы изменения к лучшему. Ведь Шамарин там явно не один. Тогда почему арестован только он, а не вся цепочка? Такие вот вопросы задаются.
Телеграм-канал ПТСР TEAM Community
Вот бы вышел [спикер Минобороны Игорь] Конашенков и заявил: «В рамках проведенного аудита новым министром обороны были выявлены места дислокации коррупционного элемента. В результате поражения высокоточными статьями Уголовного кодекса Российской Федерации задержано N-ное количество подозреваемых в коррупции».
Журналистка Анастасия Кашеварова
Взятка в военном и силовом ведомстве это госизмена. Конечно, я бы срывала погоны на Красной площади. <…> Мне интересно, кто-нибудь из этих сволочей, которые миллиардами воруют, что-нибудь закупил лично для фронта и на какую сумму?
Военкор RT Александр Симонов (телеграм-канал «Позывной Брюс»)
Аресты генералов за взятки вызывают в инфополе море положительных эмоций. <…> Я пока прям большого повода для радости не вижу. <…> Посадить кого-то большого ума не надо. Особенно, когда есть за что. Это хорошая тенденция, это уже какой-то сдвиг, но лишь вершина айсберга. Исправить и сделать лучше — несколько сложнее.
Телеграм-канал «Месть доброй воли»
В МО, как в государстве в государстве, давно уже согласно Ленину назрела классическая революционная ситуация: верхи не могли управлять по-новому. Низы не хотели жить по-старому. Перемен ждут все.
Телеграм-канал «Военный осведомитель»
По нашему мнению, проблема определенной части генералитета вооруженных сил России не в порядочности и коррупции, а в общей неспособности эффективно организовывать дела на современном уровне.
Мы надеемся, что новый министр обороны не только проведет аудит и чистки коррумпированных кадров, но также уделит внимание привлечению профессионалов.
Политолог Сергей Марков
Арест замначальника Генштаба Шамарина это не только арест, но и масштабный аудит работы Главного управления связи силами Счетной палаты. Там несколько целей.
- Резко уменьшить коррупцию в генералитете и в бизнесе вокруг контрактов Минобороны.
- Резко усилить производство новой военной техники связи. Уйти от показухи к реальным потребностям фронта.
- Повысить и боевой дух армии, и оснащенность армии современной техникой связи и наведения ракетных ударов и артиллерии.