С конца апреля арестованы четыре генерала Минобороны России — замминистра Тимур Иванов, начальник главного управления кадров Юрий Кузнецов, бывший командующий 58-й армией Южного военного округа Иван Попов и начальник Главного управления связи Вооруженных сил, заначальника Генштаба Вадим Шамарин. Троим из них — Иванову, Кузнецову и Шамарину — вменяется получение взятки в особо крупном размере. Как депутаты Госдумы и военкоры оценивают аресты в Минобороны — в подборке RTVI.

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов — RTVI

Там действительно нужно хорошо разбираться. Уверен, что новый министр обороны, будучи человеком, который никогда за всю свою жизнь ни разу не был даже близко с какими-то коррупционными деяниями, <…> не потерпит, чтобы бюджетные деньги <…> куда-то там утекали.

Поэтому я не сомневаюсь, что вот такие процессы [аресты по коррупционным делам] идут и будут идти дальше. Это все правильно, пожелаем успеха новому министру обороны.

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев ― RTVI

Бороться с коррупцией в Минобороны надо обязательно, и если туда проникла коррупция, то каленым железом выжигать, потому что мы на армию выделяем огромные деньги. <…>

Давайте расставим все точки над i: те, которые сейчас [арестованы], ну, может быть, за исключением некоторых, ― они же и не офицеры никакие. <…> Там офицеров-то нет. <…> Поэтому давайте не будем — офицеры отдельно, а должностные лица, которые занимались коррупцией и нанесли ущерб как Вооруженным силам, так и в целом России, ― должно, конечно, следствие разобраться и восстановить справедливость.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян

Утренние разговоры знакомых в московских гостиных:

— Слышал, военного начальника по связи арестовали?

— А чего ты удивляешься? Ты вчера на озоне купила рации, чтобы за ленту отправить.

Телеграм-канал Михаила Звинчука «Рыбарь»

Нынешние аресты и задержания по подозрению в получении взятки руководства Минобороны России максимально логичны с точки зрения сохранения целостности системы <…>.

И получается в сумме идеальная ситуация для всех: бойцы на фронте получают порцию позитива, команда нового министра обороны обеспечивает себе громкий старт, проблемы начинают тут же решаться <…>, а простое население торжествует.

Военный журналист Роман Сапоньков

Вообще чистки последних недель наводят на уверенность, что государство все же хочет победить в войне.

Писатель Захар Прилепин

Такие крупные чины из МО валятся. И тут, конечно же, неизбежно вспоминаются наши (боевые) тыловые блогеры на подсосе у, должно быть, этих же чинов, что 2 года подряд затаптывали легендарных военкоров в пыль и грязь — за любые попытки «вскрыть недостатки» и выправить положение. <…>

Остается только дождаться, как те же самые (боевые) тыловые блогеры начнут топить своих вчерашних сановных заказчиков. Ибо — заказчики сменились.

Автор телеграм-канала «Синяя Z Борода» Тимофей Ермаков

От арестов высокопоставленных лиц в МО никто от радости из берцев не выпрыгивает. Их аресты обнажают системные проблемы, от которых очень тягостное впечатление. Но все надеются, что это сигналы изменения к лучшему. Ведь Шамарин там явно не один. Тогда почему арестован только он, а не вся цепочка? Такие вот вопросы задаются.

Вот бы вышел [спикер Минобороны Игорь] Конашенков и заявил: «В рамках проведенного аудита новым министром обороны были выявлены места дислокации коррупционного элемента. В результате поражения высокоточными статьями Уголовного кодекса Российской Федерации задержано N-ное количество подозреваемых в коррупции».

Журналистка Анастасия Кашеварова

Взятка в военном и силовом ведомстве это госизмена. Конечно, я бы срывала погоны на Красной площади. <…> Мне интересно, кто-нибудь из этих сволочей, которые миллиардами воруют, что-нибудь закупил лично для фронта и на какую сумму?

Военкор RT Александр Симонов (телеграм-канал «Позывной Брюс»)

Аресты генералов за взятки вызывают в инфополе море положительных эмоций. <…> Я пока прям большого повода для радости не вижу. <…> Посадить кого-то большого ума не надо. Особенно, когда есть за что. Это хорошая тенденция, это уже какой-то сдвиг, но лишь вершина айсберга. Исправить и сделать лучше — несколько сложнее.

В МО, как в государстве в государстве, давно уже согласно Ленину назрела классическая революционная ситуация: верхи не могли управлять по-новому. Низы не хотели жить по-старому. Перемен ждут все.

По нашему мнению, проблема определенной части генералитета вооруженных сил России не в порядочности и коррупции, а в общей неспособности эффективно организовывать дела на современном уровне.

Мы надеемся, что новый министр обороны не только проведет аудит и чистки коррумпированных кадров, но также уделит внимание привлечению профессионалов.

Политолог Сергей Марков

Арест замначальника Генштаба Шамарина это не только арест, но и масштабный аудит работы Главного управления связи силами Счетной палаты. Там несколько целей.