Задержан заместитель начальника Генштаба, начальник Главного управления связи Вооруженных сил генерал-лейтенант Вадим Шамарин, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Официального подтверждения этой информации нет.

Как утверждает собеседник «Коммерсанта», у Шамарина прошли обыски по уголовному делу о предполагаемых махинациях — в результате его доставили на допрос в Главное военное следственное управление СКР. Дело рассматривается в 235-м гарнизонном военном суде, отмечает издание.

Задержание Шамарина также подтвердил источник «Интерфакса». По его словам, генерал «доставлен на допрос в рамках уголовного дела, после чего будет определен его процессуальный статус».

Первым о задержании Шамарина сообщил телеграм-канал «Два майора». Телеграм-канал «Рыбарь» отметил, что к замглавы Генштаба «хватает претензий». В их числе он назвал «необоснованные организационные решения», которые «вредили вопросам организации связи в войсках».

«Рыбарь» добавил, что задержание начальника Главного управления связи якобы означает проверку деятельности и потенциальные претензии к деятельности замминистра обороны Павлу Попову. «Выльется ли это в очередной скандал или же все пройдет чинно и благородно — покажет время», — заключил автор телеграм-канала.

Телеграм-канал «Месть доброй воли» подчеркнул, что сложно что-то утверждать, не зная предъявленных обвинений, и добавил, что Шамарин зарекомендовал себя «как порядочный генерал».

В то же время канал отметил, что, возможно, «настала пора <…> менять [систему] гособоронзаказа». «Надеемся, что именно для этого пришел новый Министр обороны [Андрей Белоусов] и, главное, что он обладает соответствующими полномочиями!» — говорится в публикации.